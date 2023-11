Bande dessinée : Gaston Lagaffe revient presque à l'identique pour une résurrection réussie

L'éditeur Dupuis redonne vie à l'anti-héros culte Gaston Lagaffe avec la sortie ce mercredi d'un 22e album, réalisé par le dessinateur canadien Delaf. Un retour longtemps juridiquement incertain, qui mise sur la ressemblance plus que sur l'originalité.

Un quart de siècle qu'il n'avait pas trimbalé sa carcasse affublée de son éternel pull à col roulé vert. Une longue absence, qui n'est pas occasionnée - on s'en doute avec Gaston Lagaffe - par un burn-out au travail, mais au décès de son célèbre inventeur, le génial dessinateur belge Franquin, en 1997. Si quelques inédits et une réédition complète ont eu lieu depuis, rien de bien nouveau n'avait été proposé au lecteur, notamment en raison de l'opposition connue du dessinateur à voir son héros lui survivre après sa mort.

Une dernière volonté qui a poussé sa fille, Isabelle Franquin, à régler l'affaire avec l'éditeur Dupuis dans le cadre d'un arbitrage privé, quand ce dernier a annoncé l'année dernière la sortie de cet album numéroté 22, et créé cette fois ex nihilo par le dessinateur Marc Delafontaine, alias Delaf.

Ainsi, ce nouvel album n'a pu naître que grâce à «l'approbation préalable d'Isabelle Franquin [...], tout refus devant être justifié par des motifs éthiques ou artistiques». Et dès les premières pages ouvertes, on comprend mieux pourquoi la fille de l'auteur décédé n'a pas opposé de veto, tant il est difficile au jeu des sept erreurs de déceler les différences entre le Gaston de Franquin et celui de son successeur des années 2000.

Gaston, le même au...pixel près ?

Même attitude «molle» du héros, qui contraste avec la vigueur du trait pour dépeindre les différents «pétages de plomb» de ses collègues, mêmes onomatopées si caractéristiques - comme le fameux «M'enfin», sa signature - des inventions farfelues à foison, et un sens du rythme et du mouvement presque aussi juste. Côté personnages, on ne change pas une grande famille qui gagne : toute la galerie de «victimes» des facéties de Gaston est elle aussi de retour, telle qu'on la connait depuis 1957, et la première apparition de l'anti-héros immature. Le comptable Boulier, Monsieur de Mesmaeker et ses fameux contrats, l'amoureuse transie, Mademoiselle Jeanne, à la chevelure toujours aussi flamboyante, sans oublier la mouette rieuse et le chat...

En résulte une sorte de best-of des plus belles années de Gaston, plus qu'un album censé annoncer une nouvelle étape pour le héros tête en l'air.

En cela, on se rapproche beaucoup des reprises d'Astérix - y compris pour l'énorme tirage avant les Fêtes, avec 1, 2 million d'exemplaires - où tous les ingrédients se doivent d'être réunis dans un copié-collé le plus fidèle possible, dans le dessin comme dans le rythme de l'album. Mais Delaf - auteur du carton Les Nombrils - a au moins l'avantage de ne pas avoir voulu moderniser à tout prix, y compris pour espérer toucher un public plus large. On reste bien dans ce Paris des années 1970, où les inventions foutraques de Gaston sont autant de clins d'oeil à notre époque, du téléphone portable sur roulement à bille à l'épuisant vélo électrique. Pour cet écolo, anarchiste, et adepte de la «slow life», on aurait toutefois aimé savoir quel regard et quel remède, il appliquerait à notre monde surconnecté, englué dans le réchauffement climatique et la surproduction.

Cette reprise quasi à l'identique doit sans doute aussi à la technique utilisée par Delaf qui, dans un souci de respecter au mieux le travail d'un auteur qu'il admire, a réalisé, pendant près de quatre ans, un véritable travail de compilation numérique, en constituant une base de données par mots-clés (Gaston de dos, De Mesmaeker avec un contrat, un fauteuil, une voiture,...) renvoyant aux dessins de Franquin, pour mieux retranscrire son univers.

À l'heure où l'IA semble attendre le jour où elle pourra effectivement reproduire n'importe quelle oeuvre «à la manière de» à l'infini, peut-être que l'exemple à suivre pour ce genre de résurrection des grands héros du 9e art, se trouve du côté de la saga Blake & Mortimer, dont les albums post E.P. Jacobs savent jouer sur le décalage entre l'auteur d'origine et les suivants, chaque «héritier» y apportant sa touche d'originalité bienvenue, évitant ainsi une lassitude qui pourrait bien finir par tuer la poule aux oeufs d'or pour les gros éditeurs historiques du secteur.

Gageons toutefois que même les fans inconditionnels de Gaston, qui auraient pu par principe refuser de se plonger dans cette «renaissance» forcément mercantile - heurtés peut-être par le non-respect de la volonté de Franquin - se laisseront séduire par ce nouvel album, effet nostalgie oblige.