Festival Sacrée Musique : des concerts à la bougie organisés dans les églises

Jusqu’au 17 décembre prochain, se tient dans le Var la troisième édition du festival Sacrée Musique. Des concerts à la bougie donnés dans les églises pour le bonheur des petits et des grands.

Une expérience hors du commun à l’approche des fêtes de fin d’année. C’est ce que promet le festival Sacrée Musique qui se déroule jusqu’au 17 décembre prochain dans plusieurs villes du Var, ou plus particulièrement dans les églises.

Cet événement qui se tient pour la troisième année consécutive, propose en effet des concerts immersifs illuminés à la bougie pour un moment de partage et de communion au sein de ces édifices.

Musique classique, chœurs d'enfants, gospel et polyphonie

Parmi les rendez-vous incontournables, le Gospel Philharmonic Experience qui se produira ce dimanche 3 décembre à Toulon, le 10 décembre à Draguignan et le 16 décembre à Fréjus. Un spectacle qui mêle le piano et les cordes aux voix envoûtantes du chœur. Les amateurs de polyphonies corses pourront quant à eux applaudir le chœur de Sartène ce samedi 2 décembre à Hyères et le 9 décembre à Saint-Tropez.

«Ce que je trouve admirable dans le festival Sacrée Musique, c’est de faire vivre, par l’alliance de la lumière et de la musique sacrée, toutes ces chapelles, églises, basiliques et cathédrales de notre pays qui ont traversé les âges. Je pense que tous, sans exception, nous pouvons être touchés par cette beauté qui nous élève et nous fait du bien», confesse l’animateur et comédien Stéphane Bern, parrain de l’événement.

Après le Var, ce festival s’exportera partout en France dans les mois à venir, avec notamment des escales à Monaco, Lyon et Paris. Les billets sont accessibles sur le site dédié à cette belle édition.