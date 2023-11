Spotify : découvrez les artistes, les chansons et les albums les plus écoutés en 2023, dans le monde et en France

Spotify a dévoilé, ce mercredi 29 novembre, les classement des artistes, chansons et albums les plus écoutés sur sa plate-forme en 2023, dans le monde et en France.

Qui pourrait encore en être surpris ? Taylor Swift est l’artiste la plus écoutée sur Spotify en 2023 avec plus de 26,1 milliards de streams dans le monde depuis le 1er janvier.

La chanteuse fait-elle semblant de ne pas y croire, elle a remercié ses fans en postant ce petit message et leur annonçant une surprise : «Euh ok, c'est irréel ?? Je voulais juste dire à tous ceux qui ont écouté ma musique cette année, partout dans le monde, merci. Être nommée meilleure artiste mondiale par Spotify en 2023 est vraiment le meilleur cadeau d’anniversaire/de vacances que vous auriez pu m’offrir. Nous avons vraiment eu LE PLUS de plaisir cette année en tournée et maintenant ça. Êtes-vous sérieux. J'essayais donc de réfléchir à un moyen de vous remercier, et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de mettre «You're Losing Me (From The Vault)» en streaming... alors voilà ! Vous pouvez enfin écouter PARTOUT maintenant».

Um ok this is unreal?? I just wanted to say to anyone who listened to my music this year, anywhere in the world, thank you. Getting named Spotify’s Global Top Artist in 2023 is truly the best birthday/holiday gift you could’ve given me. We’ve seriously had THE MOST fun this year… pic.twitter.com/HZVkjvxp2D — Taylor Swift (@taylorswift13) November 29, 2023

La deuxième place du top des artistes les plus écoutés sur Spotify en 2023 est revenue à la superstar du reggaeton Bad Bunny. The Weeknd, Drake et Peso Pluma leur emboîtent le pas.

Du côté des chansons les plus écoutées sur Spotify en 2023, la première place revient au tube «Flowers», de Miley Cyrus qui compte désormais plus de 1,6 milliard de streams dans le monde. A la deuxième place se hisse «Kill Bill» de SZA, et à la troisième «As It Was» de Harry Styles. Les quatrième et cinquième places reviennent à Jung Kook avec «Seven (feat. Latto)» et à Eslabon Armado et Peso Pluma avec «Ella Baila Sola».

Le titre de l’album le plus écouté de l'année sur Spotify en 2023 revient pour la deuxième année consécutive a «Un Verano Sin Ti» de Bad Bunny, avec plus de 4,5 milliards de streams dans le monde, suivi de l'album «Midnights» de Taylor Swift. SZA prend la troisième place avec «SOS». «Starboy» de The Weeknd et «Mañana será bonito» de KAROL G les suivent au classement.

En France, le rap reste indétrônable

Du côté de la France, quel artiste truste-t-il une nouvelle fois la première place du Top artiste le plus écouté ? JuL, of course. Pour la troisième année consécutive, le rappeur est loin devant avec un cumul de plus d’un milliard de streams. A noter que les autres places du top sont, elles aussi, occupées par des rappeurs : Ninho, Gazo, Tiakola et Damso.

Top artiste depuis 3 ans, ovni depuis toujours





Pour la troisième année consécutive, @jul est l’artiste masculin le plus écouté sur Spotify en France en 2023 ! #SpotifyWrapped pic.twitter.com/UpIPD3bLaj — Spotify France (@spotifyfrance) November 29, 2023

«Bolide Allemand» est le morceau le plus écouté en France sur Spotify en 2023. «Meuda» de Tiakola et «Flowers» de Miley Cyrus complètent le podium.

Pole position





“Bolide Allemand” de @Sdm__92 est le morceau le plus écouté sur Spotify en France en 2023 ! #SpotifyWrapped pic.twitter.com/k8GDE8p2bE — Spotify France (@spotifyfrance) November 29, 2023

Enfin l’album le plus écouté sur Spotify en France en 2023 est «Melo». Le suivent au classement : «Carré» de Werenoi, «Liens du sang» de SDM, «Diamant du Bled» de Zola et «Sincèrement» de Sauce God.