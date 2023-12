Noël 2023 : 9 westerns en BD à offrir ou à se faire offrir sous le sapin

Au rayon BD, le western occupe une place de choix. Pour Noël 2023, voici notre sélection d'albums qui tirent sans jamais rater leur cible.

Gunmen of the west

Scénariste et dessinateur de renom, Tiburce Oger continue à tracer son sillon en dirigeant un nouvel album collectif. Après Go West et Indians, déjà chez Grand angle, il nous propose cette fois-ci de découvrir les plus fines gâchettes de l'Ouest. En douze histoires et autant de dessinateurs (Labiano, Gastine, Toulhoat, Rossi…) Gunmen of the West retrace les destins parfois méconnus de des «Outlaws» qui peuplent l'imaginaire collectifs, sur une période allant de 1780 à 1920. Sueur, sang, boue, le mythe hollywoodien est bien loin.

Gunmen of the west, Tome 1, sous la direction de Tiburce Oger, éd. Grand angle, 19,90 €

Les indomptés

Dans un registre léger et humoristique, un cow-boy mythique a fait son retour en librairie, le 1er décembre dernier. Sous la plume de Blutch, lauréat du Grand prix d’Angoulême en 2009, Lucky Luke reprend du service dans «Les Indomptés» (Ed.Lucky Comics). Un nouvel album qui met cette fois en scène l’homme qui tire plus vite que son ombre dans un nouveau registre. Celui de nounou d’enfants turbulents, qu’il compte bien ramener au shérif. Une mission que le mythique personnage, imaginé en 1946 par Morris, relève toujours chapeau vissé sur la tête et accompagné de son fidèle destrier Jolly Jumper.

«Les Indomptés», de Blutch, Ed. Lucky Comics, 13 €

Golden West

Encore un très bel album aux éditions Casterman. Golden West nous offre le plaisir d'une aventure en terre indienne. On y suit le parcours d'un jeune apache, qui va croiser le légendaire Geronimo, un des leaders des révoltes amérindiennes contre les Etats-Unis et le Mexique. Une œuvre inspirée où Christian Rossi peut donner libre cours à sa maestria graphique, qui dessine avec un plaisir visible les magnifiques paysages du Nouveau Mexique.

Golden West, de Rossi, éd. Casterman, 34,90 €

Nephilims

Une aventure teintée de mystère. Le premier tome de Nephilims nous plonge en Arkansas, en 1864, alors qu'un bataillon nordiste composé de soldats afro-américains doit escorter des scientifiques au coeur d'une région hostile. Alors que tout ce petit monde s'enfonce dans les monts Ozark, le récit glisse peu à peu des éléments fantastiques qui font de ce premier tome un crossover de genre plutôt convaincant.

Nephilims, Tome 1, de Runberg, Dusa et Créty, éd. Le Lombard, 15,95 €

Jusqu'au dernier (édition augmentée)

En 2019, Le duo composé de Jérôme Félix et Paul Gastine nous offrait «Jusqu'au dernier», un western sous forme de testament pour les cowboys, racontant un terrible fait divers dans une ambiance de fin du monde. Tant scénaristiquement que graphiquement, on avait rarement vu une telle maîtrise et nous attendions la suite de leur collaboration avec impatience. Quatre ans plus tard, toujours pas de nouvel album, mais une édition augmentée, qui arrive avec les huit premières pages d'une autre future BD du duo : «A l'ombre des géants». Le procédé peut surprendre, mais le scénariste explique, dans un petit texte introductif, qu'ils ont pris du retard et qu'il faudra attendre encore un peu. Les premières pages sont en tout cas splendides et on a hâte d'en savoir plus.

Jusqu'au dernier, édition augmentée, de Félix et Gastine, éd. Bamboo, 18,90 €

Undertaker (Tome 7)

Depuis 2015, Jonas Crow, croque-mort de se état, nous a fait vivre d'incroyables montagnes russes émotionnelles. Avec ce tome 7, Xavier Dorison et Ralph Meyer inaugurent un nouveau cycle, qui aborde des questions très actuelles, tels l'avortement et le fanatisme. Plusieurs personnages féminins très forts accompagnent Jonas dans ce nouvel arc narratif prometteur. Comment ne pas citer la redoutable Sister Oz, prête à tout pour défendre «sa» communauté. On attend déjà l'épilogue avec impatience.

Undertaker, Tome 7, de Ralph Meyer, éd. Dargaud, 16,95 €

Little Big Horn

La bataille de Little Big Horn, en 1876, a désormais sa place dans les livres d'Histoire. Mettant aux prises le 7e régiment de cavalerie de l'armée américaine et une coalition constituée de Cheyennes et de Sioux, elle reste une des plus éclatantes victoires amérindiennes, même si de nombreux points restent auréolés de mystère. Pour mettre en images cet épisode fameux, les éditions Glénat et Fayard ont réuni une belle équipe constituée de Blengino, Goy, Giner-Belmonte et Ameur, afin de mêler souffle épique et véracité historique. Le résultat est splendide, à l'image des autres ouvrages de la collection intitulé «La véritable histoire du Far West».

Little Big Horn, de, éd. Glénat et Fayard, 14,95 €

Bouncer (Tome 12)

L'incroyable série Bouncer ne faiblit pas, aux éditions Glénat. Toujours menée par la paire Alejandro Jodorowsky/François Boucq, elle nous plonge avec ce douzième album dans une aventure où la soif de l'or bat son plein au sein de la petite ville de Barro-city, alors qu'une pluie diluvienne s'abat sur la région. Pas de surprise, les personnages sont toujours incroyables et la tension à son comble. Et pour ceux qui n'auraient pas encore fait connaissance avec le héros manchot, il peut être très utile de se plonger dans le recueil des sept premiers tomes, disponible chez les Humanoïdes associés.

Bouncer, Tome 12, de Jodorowsky et Boucq, éd. Glénat, 24,95 €

wESTERN love

il n'y a pas que des coups de feu dans l'Ouest, il y a aussi des coups de foudre. La série Western Love, publiée aux éditions soleil, vient remuer les clichés du western en introduisant un peu de romance et d'humour. Ici, entre «Molly la Teigne» et «Gentil», il y a de l'électricité dans l'air et les deux amoureux vont devoir résoudre plusieurs dossiers brûlants s'ils veulent espérer se retrouver pour un «Happy end», d'autant que leur passé est quelque peu envahissant.

Western Love, Tome 1/3, d'Augustin Lebon, éd. Soleil, 15,50 €