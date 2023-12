Johnny Depp pourrait tourner dans le prochain film de Terry Gilliam

Le réalisateur Terry Gilliam, célèbre membre des Monty Python, a confié vouloir tourner avec Johnny Depp pour son prochain long métrage, «Carnival at the end of Days».

Terry Gilliam a des vues sur Johnny Depp. A l’occasion du Red Sea Film festival, qui se tient jusqu'au 9 décembre en Arabie Saoudite, le célèbre réalisateur et membre des Monty Python a confié à Variety ce week-end vouloir travailler avec Johnny Depp pour son prochain film, «Carnival at the end of Days». Terry Gilliam souhaiterait confier à l’interprète de «Pirate des Caraïbes» le rôle de Satan.

Dans cette comédie, le réalisateur de «L'armée des douze singes» ou «Brazil», entend en effet mettre en scène Dieu qui, déçu par l’humanité, compte bien l’anéantir. Seul Satan voit les choses autrement et va tenter de convaincre le «créateur» de repenser ses projets.

«Il n’y a qu’un seul personnage qui essaie de sauver l’humanité et c’est Satan, parce que sans l’humanité, il a perdu son travail et c’est un personnage éternel et donc vivre sans travail est terrible. Alors il trouve des jeunes et essaie de convaincre Dieu que ces jeunes sont les nouveaux Adam et Ève», a expliqué Terry Gilliam à Variety, à propos de ce nouveau projet, qui n’en est qu’à ses débuts.

Un rôle qu’il aimerait donc voir incarné par Johnny Depp. Ce ne serait pas la première fois que les deux artistes travaillent ensemble. En 1998, Johnny Depp tenait déjà le rôle-titre du mémorable long métrage «Las Vegas Parano».