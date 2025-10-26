Johnny Depp : l’acteur va incarner Ebenezer Scrooge dans une nouvelle adaptation du conte «Un chant de Noël»

L’acteur américain Johnny Depp sera prochainement à l’affiche d’une adaptation du célèbre conte de Charles Dickens, «Un chant de Noël». La star prêtera ses traits au grincheux Ebenezer Scrooge.

Un nouveau rôle pour Johnny Depp. Plus de trois ans après la fin de son procès ultra-médiatisé l’opposant à son ex-épouse Amber Heard, l'acteur américain va se glisser dans la peau du grincheux Ebenezer Scrooge, le célèbre personnage du conte «Un chant de Noël», un classique de la littérature anglaise écrit par Charles Dickens et paru en 1843.

Intitulée «Ebenezer : A Christmas Carol», cette adaptation est réalisée par Ti West, à qui l’on doit la trilogie de films horrifique qui comprend «X» (2022), sa préquelle «Pearl» (2003) et sa suite «MaXXXine» (2024). Dans cette histoire se déroulant à Londres, le héros, un vieil homme aigri et amer détestant Noël, est hanté par des fantômes qui symbolisent ses erreurs passées, présentes et à venir.

Comme le rapporte le média spécialisé «Deadline», le comédien hollywoodien donnera notamment la réplique à l’actrice britannique Andrea Riseborough. On sait aussi que le long-métrage, produit par Paramount Pictures, est attendu dans les salles obscures le 13 novembre 2026.

En 2026, l'interprète de Jack Sparrow sera également à l’affiche du thriller «Day Drinker», au côté de Penélope Cruz. Réalisé par Marc Webb, connu pour ses films à succès comme «500 jours ensemble», «The Amazing Spider-Man» et «The Amazing Spider-Man 2», le film suivra une barmaid de bateau de croisière qui rencontre un mystérieux buveur.