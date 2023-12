Ridley Scott : Alien, Gladiator, Balde Runner... Voici la liste de ses 10 meilleurs films

À 86 ans, Ridley Scott s’est imposé comme un des meilleurs réalisateurs de sa génération, avec une filmographie qui force le respect. Alors que «Napoléon» vient de sortir en salle, et que «Gladiator 2» est attendu pour le 20 novembre 2024 en France, voici la liste de ses 10 meilleurs films.

Kingdom of Heaven (2005)

Commençons par une précision importante : on parle ici du «Kingdom of Heaven : director’s cut», soit la version longue (50 minutes supplémentaires quand même) de ce film qui, sans cela, perd beaucoup de son sens. L’histoire est celle de l’ascension d’un forgeron enrôlé dans la troisième croisade, et qui se retrouve en Terre sainte à défendre Jérusalem contre Saladin. Le casting est absolument somptueux, avec Orlando Bloom dans le rôle principal, Eva Green, Liam Neeson, Edward Norton, Jeremy Irons, ou encore David Thewlis. Un film épique de plus de 3 heures qui provoque des frissons.

La Chute du Faucon Noir (2001)

Film de guerre d’une rare intensité, «La chute du faucon noir» suit l’opération militaire américaine menée les 3 et 4 octobre 1993 dans la ville de Mogadiscio, en Somalie, où des marines ont été envoyés pour assurer une mission de maintien de la paix, mais aussi pour capturer les lieutenants du chef de guerre local. Les choses prennent un tournant tragique quand un hélicoptère est abattu par des miliciens fidèles à ce dernier, obligeant la mise en place d’une mission de sauvetage hautement risquée. Là encore, un casting de premier choix, avec Josh Harnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Hugh Drancy, Orlando Bloom, ou encore Tom Hardy.

Les Duellistes (1977)

Premier long métrage de Ridley Scott, «Les Duellistes» est un bijou du 7e Art qui fut nommé pour la Palme d’or du Festival de Cannes en 1977, où il remportera le prix de la première œuvre. L’histoire suit les multiples duels opposant Armand d’Hubert et Gabriel Feraud pendant la période des guerres napoléoniennes, et la rivalité sans limite entre ces deux hommes. La conclusion de ce film adapté de la nouvelle «Le Duel» de Joseph Conrad est en tout point magnifique. Harvey Keitel et Keith Carradine sont exceptionnels dans les rôles principaux.

Le Dernier Duel (2021)

Encore une histoire de duel, mais celle-ci d’un autre genre. Inspiré du livre «Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386» (ed. Flammarion) d’Eric Jager, lui-même basé sur des faits réels, le film présente le dernier duel judiciaire connu en France à la manière d’un roman policier, où l'on découvre une même histoire à travers le point de vue de ses principaux protagonistes. Celle-ci oppose Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis dont les relations vont s’envenimer de manière irrémédiable quand l’épouse du premier accuse le second de l’avoir violée. Le récit est parfaitement maîtrisé, et magistralement interprété par Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, ou encore Ben Affleck.

Seul sur Mars (2015)

Adaptation du roman éponyme d’Andy Weir, «Seul sur Mars» raconte l’histoire de Mark Watney, un astronaute botaniste laissé pour mort sur la planète rouge par ses collègues après qu’une tempête les a obligé à décoller en urgence. Se retrouvant seul sur place, Mark va devoir redoubler d’ingéniosité pour assurer sa survie, et prendre contact avec la Terre afin qu’on vienne le récupérer. L’histoire est complètement folle, le suspens vous tient collé à votre écran du début à la fin. Avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Kate Mara, Sean Bean, ou encore Sebastian Stan.

American Gangster (2007)

Encore un film où le talent de Denzel Washington vous explose au visage. Le comédien y incarne le rôle de Frank Lucas, chauffeur personnel et bras droit d’un parrain noir de la pègre new yorkaise, Ellsworth «Bumpy» Johnson, à Harlem en 1968. Quand ce dernier meurt, Frank décide de repenser intégralement la vente d’héroïne qu’il fait importer directement du Vietnam, et qu'il vend moitié moins cher que ses concurrents. Inconnu des services de police, et des responsables de la Cosa Nostra, Frank Lucas amasse une fortune colossale dans la plus grande discrétion. Jusqu’à moment où l’inspecteur Richie Roberts décide de se pencher de plus près sur son cas. Avec également Russell Crowe, Josh Brolin, ou encore Chiwetel Ejiofor.

Thelma & Louise (1991)

Un long métrage inoubliable entré au panthéon des films féministes. L'histoire est celle de deux femmes, brillamment incarnées par Susan Sarandon et Geena Davis, parties en week-end, mais dont le prériple va se terminer en cavale à travers les États-Unis après l’assassinat d’un homme dans un contexte de légitime défense. Le film a failli ne jamais voir le jour en raison de son scénario et de sa scène finale qui ne collaient pas franchement avec les standards hollywoodiens de l’époque. Le film obtiendra toutefois de nombreuses récompenses, dont l’Oscar du meilleur scénario original. Il permettra également de faire découvrir au grand public le visage d’un jeune comédien en devenir, Brad Pitt. Avec également Harvey Keitel et Michael Madsen.

Gladiator (2000)

Le classement se complique. «Gladiator» est clairement un des meilleurs films d’action de l’histoire. Ridley Scott y revisite le genre «péplum» avec maestria autour de l’histoire d’un général romain, Maximus Decimus Meridius, destiné à succéder à l’empereur Marc Aurèle avant que ce dernier ne soit lâchement assassiné par son fils, Commode. Réduit en esclavage, impuissant quand il apprend le massacre de sa famille, Maximus va s’imposer comme un des meilleurs gladiateurs de Rome. Ce qui lui permettra d’assouvir sa vengeance. Le film a reçu cinq Oscars en 2001, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe. Une suite doit voir le jour le 20 novembre 2024, avec Paul Mescal dans le rôle principal.

Blade Runner (1982)

Accueilli dans une relative indifférence à l’époque de sa sortie en salle, «Blade Runner» est devenu un objet de culte au fil des années, au point d’être acclamé aujourd’hui comme une des œuvres cinématographiques les plus fascinantes jamais réalisées. Harrison Ford y incarne le rôle de Rick Deckard, un inspecteur évoluant dans une ville de Los Angeles futuriste (en 2019), où son rôle est de traquer les réplicants – des androïdes créés à l’image de l’homme – ayant échappé à tout contrôle. La version «director’s cut» sorti en 1992 s’imposera, encore une fois, comme la version la plus aboutie du film qui a donné une suite, «Blade Runner 2049», réalisée en 2017 par Denis Villeneuve. Une série intitulée «Blade Runner 2099», qui pourrait voir le jour dans le courant de l’année 2024, est également en développement.

Alien (1979)

Une œuvre de science-fiction devenue un classique incontournable. Voilà ce qu’on peut dire du premier «Alien», dont l’influence sur la culture populaire dépasse, de loin, les frontières du genre. C’est également le film qui a permis à Sigourney Weaver d’incarner le personnage d’Ellen Ripley, une héroïne de cinéma à nulle autre pareille qui, fait rarissime, se révèlera encore plus «badass» dans le second volet confié à James Cameron. «Alien» est aujourd’hui une franchise ayant donné lieu à plusieurs suites – plus ou moins réussies – et à un univers qui ne cesse de captiver l’imagination des fans à travers le monde. En 2024, le film «Alien : Romulus» de Fede Alvarez viendra s’ajouter à la liste, de même que la série développée par Noah Hawley (qui devrait toutefois plutôt arriver en 2025).