«Un coup de dés» : Yvan Attal et Guillaume Canet sous tension dans la bande-annonce du thriller

Attendu au cinéma le 24 janvier prochain, «Un coup de dés», de et avec Yvan Attal, se dévoile ce jeudi dans une bande-annonce. Un thriller haletant avec également Maïwenn, Marie-Josée Croze et Guillaume Canet.

Après «Mon chien stupide» (2018) et «Les choses humaines» (2021), Yvan Attal revient à la réalisation avec «Un coup de dés», dont la bande-annonce a été dévoilée ce jeudi 7 décembre et qui promet un thriller rythmé et intense.

Ce long-métrage, qui doit sortir en salles le 24 janvier prochain et dans lequel le cinéaste tient également l’un des rôles principaux, met en scène Mathieu et Vincent, deux amis inséparables qui forment avec leurs épouses un quatuor uni et complice. Jusqu’au jour où Mathieu découvre que Vincent a une maîtresse, laquelle sera bientôt retrouvée morte. La compagne de Vincent semble la coupable idéale.

«La suspicion s’installe au cœur des deux couples, accompagnée de son cortège de lâchetés, de mensonges, et de culpabilité», précise le synopsis de ce film qui réunit à l’écran Maïwenn, Marie-Josée Croze et Guillaume Canet.