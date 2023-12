Noël 2023 : 10 idées sorties à faire en famille à Paris pour les fêtes 

Les fêtes de fin d’années approchent et l'impatience commence à se faire sentir. Pour occuper les petits et les grands jusqu’à l’arrivée du père Noël, voici les meilleures activités à faire en famille dans la capitale.

Une exposition : «Océans, l’Odyssée immersive»

Des images à couper le souffle. L’Atelier des Lumières invite les petits et les grands à partir à la découverte des fonds marins, capturés par le photographe de renom Brian Skerry. Ce sont en effet ses incroyables clichés qui seront à l’honneur. Cette expérience immersive, baptisée «Océans, l’Odyssée immersive», offre une plongée dans les mers tropicales, tempérées et arctiques, que Brian Skerry immortalise depuis quatre décennies, et donne à voir l’infinie palette du monde sous-marin : des tortues de mer, des orques, des récifs coralliens, mais aussi des phoques polaires, et d’innombrables poissons.

«Océans, l’Odyssée immersive», à l’Atelier des Lumières (Paris 11e), jusqu’au 7 janvier 2024.

Un ballet : «Casse-Noisette»

©Agathe Poupeney/OnP

C’est le ballet de Noël par excellence. Chorégraphié par le talentueux Rudolf Noureev sur la partition étincelante de Tchaïkovski, «Casse-Noisette» est joué à l’opéra Bastille du 8 décembre au 1er janvier 2024. Ce célébrissime ballet en deux actes raconte l’histoire de la jeune Clara qui, un soir de Noël, se voit offrir un pantin inanimé, un casse-noisette. Alors qu’elle le tient dans ses bras, elle s’endort et rêve d’un univers fantasque où les jouets et les peurs prennent vie. Guidée par le pantin de bois devenu prince charmant, la jeune Clara affronte ses désirs et ses angoisses au fil d’un récit initiatique.

«Casse-Noisette», à l’Opéra Bastille (Paris 12e), du 8 décembre au 1er janvier 2024.

Une comédie musicale : «Mamma Mia !»

Rythmée par les titres inoxydables du groupe Abba, la comédie musicale «Mamma Mia !» est de retour à Paris jusqu’au 21 janvier 2024, au Casino de Paris. Ce spectacle culte et intergénérationnel met en scène les aventures de Donna et de sa fille Sophie, qui décide d’inviter ses trois pères potentiels le jour de ses noces. Porté par un orchestre live, «Mamma Mia !» est un show idéal pour faire le plein d’énergie, de bonne humeur, et de tubes, de «Money, money, money» à «Dancing Queen».

«Mamma Mia !», au Casino de Paris (Paris 9e), jusqu'au 21 janvier.

Un escape game : «Batman Escape»

Un grand escape game entièrement dédié à l'univers de Batman a ouvert ses portes au cœur de la Villette. Destiné aux fans de tous âges et animé par plusieurs comédiens, «Batman Escape», le plus grand escape game immersif de France, s'étend sur 3.000 m2 et propose trois types de jeu : le Joker, qui plonge les équipes dans une ambiance de fête foraine, le Riddle, où les joueurs se glissent dans la peau des policiers de Gotham City, et enfin la Batcave, dans laquelle il faudra infiltrer secrètement une des célèbres Batcave, en usant de méthode.

«Batman Escape», au Boom Boom Villette (Paris 19e).

Une virée lumineuse : «Jungle en voie d’illumination»

À la nuit tombée, le Jardin des Plantes inivite le public à déambuler le long d'un parcours féerique qui rend un magnifique hommage à la faune et à la flore des forêts tropicales. Jonchée d'une centaine de sculptures lumineuses XXL, cette balade nocturne met en lumière le fonctionnement d’un écosystème surprenant et permet de mieux comprendre l’importance des différentes espèces. On y croise notamment des félins redoutables, des grenouilles étonnantes, ou encore des fleurs géantes. De quoi émerveiller toute la famille.

«Jungle en voie d'illumination», au Jardin des Plantes (Paris 5e), jusqu'au 21 janvier 2024.

Un film : «Wish : Asha et la bonne étoile»

Réalisé par Chris Buck («La reine des neiges») et Fawn Veerasunthorn («Raya et le dernier dragon»), «Wish : Asha et la bonne étoile», actuellement en salles, célèbre les 100 ans de Disney et se veut un hommage aux dessins animés d’antan avec un château, une princesse, un méchant et le sempiternel «Il était une fois». On suit l’histoire d’Asha, une jeune fille de 17 ans pleine de vie qui habite Rosas, un royaume où les vœux peuvent littéralement se réaliser. A travers ce film, qui contient de nombreuses références à l’univers Disney, la firme aux grandes oreilles souhaite véhiculer un message d’espoir auprès du jeune public, et lui donner l’envie d’aller au bout de ses rêves malgré les obstacles.

«Wish : Asha et la bonne étoile», de Chris Buck et Fawn Veerasunthorn, actuellement au cinéma.

un voyage musical : «VICTOR VERS LE FUTUR»

Jeff Panacloc signe et met en scène son premier spectacle familial au Palais des Glaces. Avec «Victor vers le futur», le célèbre ventriloque s'inspire et parodie la saga «Retour vers le futur». L'histoire de Victor, 14 ans, qui après une énorme gaffe se lance dans une aventure pour changer le cours des choses, et va alors et remonter le temps grâce à son frigo et son vieil ami Paul, un réparateur d'électroménager. Porté par huit comédiens-chanteurs-danseurs, ce spectacle musical est adapté aux enfants de 6 à 12 ans.

«Victor vers le futur», au Palais des glaces (Paris 10e), jusqu'au 6 janvier 2024.

un show équestre : «les folies gruss»

Les Folies Gruss célèbrent cette année leurs 50 ans et signent pour l'occasion un spectacle anniversaire. Équestre et aérien, ce show pensé comme une comédie musicale réunit pas moins de 50 chevaux, 25 artistes et deux chanteurs - Candice Parise et Xavier Ducrocq - autour d'une histoire inédite : celle de Louise, jeune chanteuse venue passer un casting pour intégrer la troupe. Un rêve qu'elle cultive depuis l'enfance. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

«Les Folies Gruss», Carrefour des Cascades (Paris 16e), du 23 décembre au 25 février 2024.

Un concert : soprano

Après avoir rempli le Stade de France en mai dernier, Soprano s'apprête à mettre le feu à l’Accor Arena. Le chanteur s'y produira le mercredi 13 décembre. L'occasion de chanter à tue-tête «En feu», «Roule», «Coach», et bien d'autres titres issus de son septième album solo, qui s'inspire des années 1980, à la croisée de la pop et du rap, et qui porte des messages optimistes. Élu personnalité préférée des enfants âgés de 7 à 14 ans, l'artiste de 44 ans achèvera sa tournée «Chasseur d’étoile» quelques jours plus tard, les 16 et 17 décembre, à Marseille, sa ville d’origine.

Concert de Soprano, Accor Arena (Paris 12e), le mercredi 13 décembre.

Un spectacle pour les ados : «Spamalot»

Dix ans après avoir signé avec succès la première adaptation française de «Spamalot», PEF reprend du service et signe une nouvelle version de cette comédie musicale éponyme des Monty Python, adaptée de leur film culte «Sacré Graal», sorti en 1975. Cette parodie hilarante de la légende arthurienne est interprétée par une vingtaine de comédiens dirigés par l'ex-Robin des bois, qui se glisse également dans le costume du roi Arthur. En résulte un spectacle musical qui convoque sur scène lapins tueurs, comtes français et gags en cascade, pour faire voir «le bon côté de la life».

«Spamalot», au Théâtre de Paris (Paris 9e), jusqu'au 27 janvier.