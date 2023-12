«Dragons et Lanternes» : tout savoir sur ce nouveau festival qui s'installe à Paris dès demain

Pour la première fois, le festival «Dragons et Lanternes» s’aventure hors de Chine et pose ses valises au Jardin d’Acclimatation, à Paris. Alors que les festivités commencent ce vendredi 15 décembre, voici tout ce qu’il faut savoir sur cet événement féerique et folklorique.

D’où vient cette fête ?

L’origine de la Fête des lanternes, ou Yuanxiao Jie en chinois, remonte à la dynastie des Han, il y a plus de 2 000 ans. Cette célébration se déroule chaque année le 15e jour du premier mois lunaire et incarne la transition entre l'hiver et le printemps, symbolisée par la lumière des lanternes éclairant la nuit. Aujourd’hui, ce festival est l’occasion de mettre en scène un spectacle poétique haut en couleur qui repose sur l’univers légendaire du Shanhaijing, ou «Livre des monts et des mers», grand classique de la littérature chinoise.

© Dragons et Lanternes



Quel est le programme ?

Dès la nuit tombée, le public est invité à déambuler dans les allées du Jardin d'Acclimatation, illuminées par plus de 2000 lanternes, intégralement réalisées à la main en atelier. Au fil du parcours, on croisera notamment une immense baleine des mers du Nord, le cerf blanc Fuzhu, cette créature à quatre cornes symbolisant la paix, des fleurs miraculeuses, et bien sûr, de nombreux dragons. Des démonstrations de danses et de chants folkloriques, des spectacles d’acrobaties et des initiations aux arts martiaux, sont aussi au programme.

© Dragons et Lanternes



Pourquoi le dragon est-il à l’honneur ?

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à l’un des douze animaux du Zodiaque. Et en 2024, c’est le dragon qui est à l’honneur. Cette créature mythique incarne l'énergie positive du Yang. Historiquement lié au pouvoir monarchique, le dragon représente l'autorité impériale, symbolise la légitimité et la puissance du souverain. Le dragon est également associé au divin, au contrôle des forces naturelles et apporte protection et bienveillance. Dans l'art et l'architecture chinois, cet animal est souvent représenté en gardien des trésors.

© Dragons et Lanternes © Dragons et Lanternes



Pourquoi ce festival a-t-il lieu en France ?

Pour la première fois en Europe, le festival «Dragon et Lanternes» est organisé à Paris, car la France et la Chine se préparent à célébrer un moment important de leur histoire diplomatique : les 60 ans des relations officielles entre les deux pays. Pour rappel, celles-ci ont été établies le 27 janvier 1964 lors de la visite officielle de Charles de Gaulle en Chine. Cette commémoration coïncide également avec l'Année franco-chinoise du tourisme culturel 2024.

©Dragons et Lanternes



Combien coûte le billet d'entrée ?

Concernant les tarifs, l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans. Il faudra débourser 18 euros pour un billet plein tarif et 14 euros pour un billet à tarif réduit, en sachant que la balade lumineuse dure environ 1h30. A noter qu’il est possible de se restaurer sur place. Et le choix sera vaste puisqu'il y aura 25 stands. En plus, ce sont des Kung Fu Pandas qui feront office de serveurs, pour le plus grand bonheur des enfants.

Festival «Dragons et Lanternes», Jardin d’Acclimatation, Carrefour des Sablons, Paris 16e, du 15 décembre au 25 février 2024.