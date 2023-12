George Clooney : l'acteur laisse entendre qu'un nouveau «Ocean's» pourrait voir le jour

C’est dans un entretien avec le site américain Uproxx, que George Clooney a laissé entendre qu’un nouveau volet de la saga «Ocean’s» pourrait voir le jour. Le comédien assure qu’un scénario serait prêt, et n’hésite pas à le comparer au film «Going in Style».

Une dernière réunion. En pleine promotion du film «The Boys in the Boat», George Clooney ne s’est pas fait prier pour révéler qu’un nouveau volet de la saga «Ocean’s» pourrait prochainement voir le jour. L’acteur de 62 ans a confié au site américain Uproxx qu’un scénario était prêt, allant même jusqu’à le comparer à celui du film «Going in Style» de Martin Best, en 1979, avec George Burns et Art Carney.

«Nous avons un scénario de prêt pour un nouveau ‘Ocean’s’, donc nous allons peut-être en tourner un autre. C’est une histoire géniale, un peu dans la même veine que ‘Going in Style’», lance-t-il. Sorti en 2001, le premier volet de la franchise, «Ocean’s Eleven», avait marqué les esprits avec sa collection de stars réunies à l’écran, notamment Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, ou encore Bernie Mac. Deux suites avaient vu le jour, en 2004 et 2007. En 2018, «Ocean’s 8» voyait Sandra Bullock incarner la sœur de Danny Ocean, le personnage joué par George Clooney.

Un préquel d’«Ocean’s Eleven» avec Margot Robbie et Ryan Gosling, dont l’action se déroulera dans les années 1960, doit également voir le jour prochainement. «Ouais, Margot Robbie est ma mère ? Je l’ai toujours su», s’est amusé le comédien. «Et Ryan Gosling est mon père. Quand on y pense, tout cela est tout à fait logique. Vraiment», poursuit-il. À noter que George Clooney retrouvera Brad Pitt à l’affiche du thriller «Wolfs», sur Apple TV+, que le producteur Grant Heslov a présenté comme étant «tout ce que vous pouvez espérer d’un film avec George et Brad».