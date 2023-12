Aquaman : Jason Momoa s'est exprimé sur son avenir dans la peau du personnage

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Tonight, Jason Momoa a confié qu’il souhaitait continuer à incarner Aquaman pour les années à venir. Mais que cela dépendra du succès du film «Le Royaume perdu», attendu en salles ce mercredi.

L’espoir existe. Alors que le film «Aquaman : Le Royaume perdu» s’apprête à débarquer dans les salles françaises ce mercredi 20 décembre, Jason Momoa sait qu’il s’agit probablement de sa dernière apparition dans la peau d’Arthur Curry à l’écran. Avant que James Gunn et Peter Safran, les deux nouveaux patrons de DC Studios, ne lancent officiellement leur vision du DCU (DC Cinematic Universe) dont le premier chapitre sera intitulé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres), et débutera avec «Superman : Legacy» en juillet 2025.

«Je ne veux pas que cela s’arrête… mais je ne pense pas avoir le choix», explique Jason Momoa au site américain Entertainment Tonight. Alors qu’un éventuel troisième volet d’Aquaman ne fait pas partie des annonces concernant le futur DCU, le comédien de 44 ans refuse d’abandonner tout espoir. Selon lui, le succès du film à venir pourrait déterminer son avenir dans la peau du personnage. «La vérité, c’est que si le public adore le film, alors il y a une possibilité. Mais à l’heure actuelle, ça paraît compromis», précise-t-il.

Attaché au personnage

Connu pour son engagement en faveur de la protection des océans, Jason Momoa avoue qu’il se verrait bien incarner le super-héros pour les années à venir. «J’adore ce personnage. Et je voudrais l’incarner pour longtemps. J’ai une idée de son évolution. Et même dans les dix ans qui viennent, il y a plusieurs trucs sympas à imaginer. Et j’adore le rôle et tout cet univers. Au final, tout dépend du public», assure-t-il.

Une des rares chances de voir Aquaman poursuivre son chemin serait de le voir intégrer ce que James Gunn et Peter Safran ont appelé «ElseWorlds», dont fait partie le «Batman» de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Selon la rumeur, Jason Momoa pourrait incarner un tout nouveau personnage, Lobo, un anti-héros connu pour son humour noir et sa violence extrême. «S’il y a une place pour moi dans leur monde, j’adorerais en faire partie. C’est définitivement ma maison, Warner et DC. C’est tout ce que j’ai à dire», conclut-il.