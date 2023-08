Créatures Commandos : David Harbour donne des détails croustillants sur la série animée de DC Studios

Dans un entretien accordé au site américain Collider, David Harbour a fait quelques révélations à propos de la série animée «Creatures Commandos», qui devrait être la première production à voir le jour dans le DCU imaginé par James Gunn chez DC Studios.

La curiosité ne fait que grimper. En pleine promotion du film «Gran Turismo», qui vient de sortir en salles ce mercredi 9 août, David Harbour a profité d’une interview avec le site américain Collider pour donner quelques détails croustillants à propos de la série animée «Creatures Commandos», qui devrait être la première production à voir le jour dans le cadre du premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe), baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres).

Déclinée en 7 épisodes, tous écrits par James Gunn lui-même, la série suivra les Creatures Commandos, une équipe composée de prisonniers monstrueux issus de l’univers DC Comics mis en place par Amanda Waller, mais qui se trouvera placée sous les ordres de John Economos. David Harbour (Stranger Things) y jouera le rôle d’Eric Frankenstein. Le comédien explique avoir commencé les enregistrements, et se montre très enthousiaste sur le résultat final.

«Nous avons enregistré quelques trucs. Non seulement je me retrouve dans l’univers DC, mais j’intègre le monde imaginé par James Gunn, ce qui est très excitant. Je ne savais pas de quoi ça parlait quand j’ai reçu les scripts. J’ai rencontré James, et il m’a révélé plusieurs détails. C’est très prometteur. Il considère ce scénario comme un de ses meilleurs jamais écrits. C’est hilarant, et mon personnage est génial (…). L’ensemble est extrêmement drôle. Nous sommes en pleine tournage. C’est à mourir de rire et j’ai hâte que le public puisse voir ça», confie-t-il.

En plus de David Harbour, le casting de «Creatures Commandos» pourra compter sur les présences de Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, Sean Gunn (le frère de James Gunn) sera à la fois Weasel et G.I. Robot, Frank Grillo incarnera Rick Flag Sr., Maria Balalova prêtera ses traits à la princesse Ilana Rostovic, Indira Varma sera The Bride, Zoe Chao jouera Nina Mazursky, Alan Tudyk sera le Dr. Phosphorus, tandis que Steve Agee reprendra son rôle de John Economos.