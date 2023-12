Versailles : le spectacle du «Parcours du Roi» sublime les 400 ans du château

Ce samedi 16 décembre, le château de Versailles a ouvert ses portes au public pour une balade nocturne dans cette résidence royale dans le cadre du parcours du Roi, un événement qui revient tous les ans clôturant ainsi une 400e année riche en spectacles.

Un voyage dans le temps. Chants, comédies et rencontre avec Jean-Baptiste Lully, le compositeur préféré du Roi-Soleil… Le château de Versailles (Yvelines) a organisé, ce samedi 16 décembre, son événement annuel parcours du Roi. Au cours d’une escapade dans la résidence de Louis XIV, les spectateurs ont pu assister à l’envers du décor, autrement dit la vie à Versailles dans les années 1600 et 1700.

Pendant plus d'une heure, les amateurs de Versailles ont traversé le château, du salon de l’Abondance à la Chambre de la Reine en passant par le salon d’Apollon, le salon de la Guerre ou encore la Chambre du Roi. Mais le plus important de l’événement se déroulait à la fameuse Galerie des Glaces, cette pièce du château composée de 357 miroirs ornant 17 arcades.

Comédiens, musiciens et danseurs s'y sont réunis pour offrir un beau spectacle aux invités de Versailles.

À l’extérieur, des feux d’artifice retentissaient à chaque fin de séances, accompagnant les dernières notes des violons, des violoncelles et de tambour. Puis, en avançant, on découvre un spectacle magique : Jean-Baptiste Lully, en pleine composition d’un nouveau morceau pour Louis XIV.

«un moment d’exception de l’art français»

Le parcours du Roi vient clore une année riche en événements au château de Versailles. «On a voulu faire un focus sur ce qui, peut-être, était le plus significatif pour Louis XIV lorsqu’il a construit le château : le lieu des fêtes, avant qu’il ne devienne le lieu de pouvoir, le lieu où la cour va être tenue», a indiqué Laurent Brunner, directeur du château de Versailles Spectacles.

«Le Roi voulait faire de Versailles l’endroit pour épater ses maîtresses et le monde entier, y compris les ambassadeurs. Il y avait ici tous les plus grands artistes de l’époque au service du Roi parce qu’il leur passait des commandes artistiques», a-t-il ajouté.

Le château de Versailles est un lieu des fêtes Laurent Brunner, directeur de château de Versailles Spectacles

Hormis son aspect culturel, cette résidence royale est en effet «un moment d’exception de l’art français», selon Laurent Brunner. «Bien que le public ne soit plus le même qu'autrefois, il est toutefois dans l’attente d’un passé artistique florissant. Ainsi, en 2023, on peut redécouvrir Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ainsi que Louis-Philippe, qui a remis le château en l’état, ou Napoléon qui y a résidé. Il y a ici 400 années de l’histoire de France, surtout artistique. C’est cela qui donne plaisir, notamment avec le parcours du Roi», a-t-il déclaré.

Le Bourgeois Gentilhomme de retour pour les fêtes

Le château de Versailles tourne, à la fin du mois de décembre, la page de ses 400 ans, à travers un spectacle moderne de Jean-Michel Jarre, le 25 décembre prochain. Mais à compter du jeudi 4, et jusqu’au dimanche 14 janvier, une célèbre pièce fera son apparition à l’Opéra Royale de Versailles.

Il s’agit de la prestigieuse comédie de Molière, accompagnée des compositions de Jean-Baptiste Lully, «Le Bourgeois Gentihomme». Un choix somptueux pour le directeur du château de Versailles Spectacles, Laurent Brunner, qui a invoqué «une pièce intemporelle» qui parle à tout le monde.

«Le Bourgeois Gentilhomme est sans doute la pièce de Molière la plus emblématique de son époque. Elle parle vraiment de la société de son temps, ces bourgeois qui prennent une place majeure dans la société. Elle les raille, elle fait rire la cour, parce que c’était l’objectif. (…) Cela fait bientôt 15 ans que ce spectacle existe. On l’a montré régulièrement. Ce sera peut-être la dernière fois parce qu’à force, le personnage a 15 ans de plus. Et la comédie est écrite pour un personnage jeune», a indiqué Laurent Brunner.

«Il y a, là, quelque part une espèce de chef-d’œuvre et de mise en scène. La pièce de Molière est intemporelle. Elle nous parle aujourd’hui comme elle parlait autrefois. Elle sera cependant là avec des costumes signifiant cette époque-là», a-t-il poursuivi.