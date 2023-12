Mort de Guy Marchand : plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement ce mercredi pour les obsèques du comédien et chanteur

Plusieurs centaines de personnes ont assisté ce mercredi 27 décembre à Mollégès (Bouches-du-Rhône) aux obsèques de l'acteur et chanteur Guy Marchand, décédé le 15 décembre dernier à l'âge de 86 ans.

De nombreux anonymes ont voulu rendre un dernier hommage à Guy Marchand, lors des obsèques ce mercredi, de l'inoubliable interprète du détective Nestor Burma, qui a rendu son dernier souffle le 15 décembre.

Après une cérémonie religieuse en l'église Saint-Pierre-ès-Liens de Mollégès, commune où vivait l'acteur ces dernières années, son cercueil, accompagné d'une photo de l'artiste jouant de la clarinette - l'un de ses instruments fétiches - et d'un de ses chapeaux, ont quitté le lieu sous de longs applaudissements.

une cérémonie suivie d'«un rassemblement joyeux»

«Conformément à son souhait, celle-ci sera suivie d'un rassemblement joyeux et festif ouvert aux personnes souhaitant lui rendre hommage», avaient précisé ses enfants Ludivine et Jules Marchand. La famille de l'artiste a invité «notamment les musiciens l'ayant côtoyé à participer à cette commémoration en venant jouer s'ils le désirent».

Décédé «paisiblement» à l'hôpital de Cavaillon (Vaucluse), Guy Marchand avait notamment joué dans «Boulevard du rhum» (1971) aux côtés de Lino Ventura et de Brigitte Bardot et «Garde à vue» (1982). Ce film lui avait permis de remporter le César du meilleur acteur dans un second rôle. Plus récemment, il était apparu dans le film« Le Doudou» (2018), avec Kad Merad et Malik Bentalha.

On lui doit également plusieurs chansons populaires, dont «Désirée», la musique du film «Les sous-doués en vacances», de Claude Zidi. En 2012, il était revenu sur le devant de la scène avec l'album «Chansons de ma jeunesse», constitué exclusivement de reprises de la chanson française.