Mort de Guy Marchand : le touchant hommage de son fils sur Instagram 

Deux jours après le décès du chanteur et acteur Guy Marchand, son fils, Jules Marchand, lui a rendu un bel hommage sur son compte Instagram.

Célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision, Guy Marchand est décédé ce vendredi 15 décembre à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui deux enfants, Ludivine et Jules, fruits de ses amours avec son ex-femme, la comédienne Béatrice Chatelier. Ce dimanche, son fils lui a rendu un touchant hommage sur son compte Instagram.

«Papa, je t'aime ! Cette vie à tes côtés m'a tellement donné. Tu es mon père, mon frère, mon ami, mon confident. Toute la personne que je suis aujourd'hui a été taillée par tes paroles, a-t-il écrit, dévoilant deux clichés, sur lesquels le père et le fils apparaissent très complices.

«Tu m'as appris à ne plus avoir peur, à aimer, à contempler les moments les plus simples de la vie en me disant : 'Là mon fils, nous sommes immortels !'», a ajouté l’acteur, qui a donc décidé de suivre la même voie que ses parents. Il a poursuivi cette belle déclaration d’amour en se remémorant les films qu’il aimait tant regarder avec son papa.

«Regarder notre film du soir avec la hâte de grands enfants que nous sommes : rire devant 'Le cave se rebiffe' ou le 'Viager' ; Être fascinés devant nos westerns préférés 'La Horde Sauvage', 'Open Range', 'Seuls sont les indomptés', 'L'Homme des hautes plaines' ; Frissonner devant 'Les Dents de la mer', 'Soleil vert' ou 'Délivrance' ; Ne pas regarder la fin de 'Gladiator' car on ne voulait pas voir le héros partir… Je ne voulais pas que tu partes mais nous avons regardé la fin ensemble cette fois-ci», a conclu Jules Marchand qui, en septembre 2023, est devenu papa d'une petite fille prénommée Charlie.