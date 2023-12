Humour : les nouveaux one man shows à voir en 2024

Envie d'organiser votre calendrier des sorties 2024 ? Place à l'humour avec plusieurs nouveaux one man shows qui feront les belles heures de l'année à venir.

De nombreuses humoristes investiront notamment la scène au fil de l'année dont Caroline Vigneaux, Nora Hamzawi et Bérengère Krief. Autre moment fort, Artus fera lui son retour au one man quand Paul Mirabel dévoilera en fin d'année son second spectacle.

Caroline Vigneaux et de trois

Caroline Vigneaux est de retour avec un troisième one woman show. Dès janvier, l'ex-avocate dévoilera «In Vigneaux Veritas». Un spectacle qui succède à «Caroline Vigneaux quitte la robe», dans lequel elle revenait en 2008 sur le virage à 180° qu'elle a donné à sa carrière, puis à «Vigneau croque la pomme», où elle explorait avec mordant la vie des femmes d'hier à aujourd'hui. Dans ce nouveau solo, la pétillante blonde compte bien cette fois dire la vérité, toute la vérité ou presque, sur un tas de sujets dont elle fait son affaire : de la masculinité au féminisme en passant par l'intelligence artificielle ou encore la culture woke.

«In Vigneaux Veritas», à partir du 11 janvier 2024, Théâtre Edouard VII, Paris.

D'jal sur scène et au cinéma

Après «Just D'jal» et «A cœur ouvert», l'humoriste est de retour en 2024. Le quadra, passé par le Jamel Comedy Club, prend d'assaut l'Européen pendant plus de deux mois avec «En pleine conscience». Un nouveau show donné à partir du 11 janvier dans lequel il entremêle personnages et situations loufoques. Et l'année prochaine s'annonce chargée pour l'humoriste, qui sera également au cinéma. Après avoir tenu en 2021 le rôle-titre d'«Opération Portugal», comédie coscénarisée par l'artiste et inspirée de son sketch «Le portugais», Djal reprend son rôle de flic maladroit dans un deuxième opus «D'jal Opération Portugal 2 - La vie de château», en salle le 7 février prochain.

«En pleine conscience», du 11 janvier au 30 mars 2024, l’Européen, Paris.

Alex Ramirez se lance un nouveau défi

Après le succès de «Sensiblement viril», Alex Ramirès dévoile son nouveau spectacle à Paris. L'humoriste, passé entre temps par le petit écran avec son programme court «Encore vous ?», diffusé sur Canal +, et le cinéma dans «Le visiteur du Futur», est de retour dans «Panache». Cette fois, le trentenaire y explore l'estime de soi ou celle que l'on feint d'avoir et promet d'avoir du «panache».

«Panache», à partir du 11 janvier, Comédie de Paris, Paris.

Jeanfi Janssens poursuit son vol

L'ex-steward, passé à l'humour, revient sur scène avec «Tombé du ciel», un nouveau spectacle de son cru. Après avoir partagé les coulisses de sa vie entre son enfance dans le nord et son métier de stew dans «Jeanfi Décolle», il évoque cette fois son arrivée dans le monde du show business, à grand renfort d'anecdotes, de turbulences et de choc des cultures.

«Tombé du ciel», du 18 janvier au 31 mars, Grand Point Virgule, Paris.

Waly Dia a «une heure à tuer»

Waly Dia donne rendez-vous au public avec «Une heure à tuer». Après «Ensemble ou rien», l'humoriste et chroniqueur, qui décrypte le monde et l'actualité de son œil acéré et de son franc-parler, dévoilera ce nouveau spectacle dès le 1er février, au théâtre de l'Œuvre.

«Une heure à tuer», à partir du 1er février 2024, Théâtre de l'Œuvre, Paris.

Nora Hamzawi livre son décryptage du quotidien

Découverte en trentenaire évoquant le célibat et les problèmes de nanas de son débit de mitraillette, puis en mère de famille dans un second one man, Nora Hamzawi est de retour sur scène avec une nouvelle analyse de son cru. A 40 ans, elle décrypte le monde et son monde tel qu'elle le voit aujourd'hui. L'occasion de mêler des thèmes aussi variés que la bombe atomique, les boules quiès, la fin du monde, la sexualité, les huîtres et les tutos beauté. Un show qu'elle a finalement décidé de baptiser tout simplement «Nouveau spectacle», après des heures de réflexion.

«Nora Hamzawi Nouveau spectacle», du 8 au 30 Mars 2024 aux Folies Bergère, Paris. Et en tournée dans toute la France.

Karim Duval dévoile son troisième on man «Entropie»

Après avoir décrypté la génération Y dans son précédent spectacle, Karim Duval, ex-ingénieur devenu humoriste, est de retour sur scène avec «Entropie». Un titre qui fait référence à une notion de physique caractérisant «l'état de "désorde" d'un sytème» selon le Larousse. L'occasion pour l'artiste, adepte du fond, de se lancer dans une analyse de la société et ses incertitudes à travers plusieurs grands thèmes comme le travail, l'écologie, l'éducation, l'engagement ou encore l'innova­tion aveugle. Un show que l'artiste donnera notamment du 10 janvier au 3 février à Lyon, avant de sillonner l'Hexagone et de se produire à Paris pour trois dates à l'Européen au printemps.

«Entropie», les 5 avril, 14 mai et 3 juin à l'Européen, Paris et en tournée dans toute la France dès février 2024.

Paul Mirabel et de deux

Plus tard dans l'année, ce sera au tour de Paul Mirabel de dévoiler son second one man. Un spectacle intitulé «Par amour» dans lequel l'humoriste à l'allure dégingandée, à la sa voix douce et aux airs de grand timide a mis tout ce qu'il avait «sur le cœur», a noté ce dernier sur Instagram. En attendant, pour les retardataires, «Zèbre», son premier stand-up, est accessible sur MyCanal.

«Par amour», du 19 Septembre au 28 décembre 2024, Théâtre des Variétés, Paris. En tournée dans toute la France en 2024 et dans les Zéniths en 2025.

Artus de retour en solo

En 2024, Artus fait son retour sur scène dans la peau de l'humoriste. Après avoir endossé plusieurs casquettes avec succès ces dernières années - jouant dans la série Canal + «Le bureau des légendes», écrivant et mettant en scène sa première pièce «Duels à Davidéjonatown», véritable carton, ou encore se lançant le défi de participer à Danse avec les stars - ce touche-à-tout dévoile enfin son nouveau one man show. Un spectacle sans limite qui prendra notamment ses quartiers à Paris à partir de septembre, pour la rentrée.

«Nouveau one man», à partir du 26 septembre 2024 Théâtre Edouard VII, Paris. Et en tournée dans l'Hexagone dès janvier 2024 et en 2025.

Bérengère Krief en toute intimité

En dix ans, Bérengère Krief s'est mis le public dans la poche. La pétillante et touchante humoriste dévoilera en octobre son troisième one woman show à Paris, avant de partir en tournée en 2025. Après «Amour» donné avec succès dès 2020, la désormais quadragénaire a repris la plume et s'attèle à explorer la notion de désir, de plaisir et partagera ses réflexions sur la sexualité.

«Nouveau spectacle Bérengère Krief», du 9 octobre au 31 décembre 2024, Théâtre de l'Œuvre, Paris.