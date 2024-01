Marvel : Steven Yeun quitte le casting du film «Thunderbolts»

Selon le site américain Variety, Steven Yeun (Acharnés) a quitté le casting de «Thunderbolts», le film de Marvel similaire au «Suicide Squad» de DC Comics, dont la sortie a été répoussée au 25 juillet 2025 en raison des contretemps provoqués par la grève.

Changement de plan. Le site américain Variety vient de confirmer le départ de Steven Yeun (Acharnés) du casting du film Marvel «Thunderbolts», dont le synopsis est similaire à celui du «Suicide Squad» de DC Comics. La présence de l’acteur au générique, qui n’avait jamais été officiellement confirmée par la société, avait été annoncée par plusieurs médias outre-Atlantique en février dernier. Sans aucune précision sur le rôle qu’il lui était attribué.

La production de ce film avait été lancée en mai dernier avant son interruption en raison du mouvement de grève qui a frappé Hollywood. Le tournage, qui devrait débuter à la fin de l’année 2023, n’a toujours pas de date de reprise. Prévu pour sortir le 24 juillet 2024 initialement, «Thunderbolts» devra attendre un an supplémentaire avant de se retrouver dans les salles françaises, où il est désormais attendu pour le 25 juillet 2025.

Réalisé par Jake Schreier (La Face cachée de Margo), écrit par Lee Sung Jin (Acharnés) sur la base d’un premier scénario rédigé par Eric Pearson (Black Widow), «Thunderbolts» doit permettre à Marvel de fermer la Phase 5 du MCU. Le groupe de mercenaires sera composé de Yelena Belovan, la nouvelle Black Widow incarnée par Florence Pugh, Red Guardian (David Harbour), John Walker, alias US Agent, le Soldat de l’Hiver Bucky Barnes, Ghost, aperçu dans Ant-Man 2, ou encore Taskmaster, joué par Olga Kurylenko. Julia Louis-Dreyfus sera Valentina Allegra de Fontaine, personnage aperçu dans les scènes post-génériques de «Black Widow» et du «Faucon et le Soldat de l’Hiver», et qui est l’équivalent de Nick Fury, mais du côté des vilains.