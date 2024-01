Rosalie van Breemen : qui est la mère d’Alain-Fabien et Anouchka Delon ?

Alain-Fabien et Anouchka Delon sont au cœur de l'affaire qui implique la famille Delon depuis plusieurs jours. Leur mère, Rosalie Van Breemen, reste pour le moment loin de cette histoire.

Une vie pleine de rebondissements. À la fin des années 1980, Rosalie van Breemen rencontrait Alain Delon sur le tournage du clip «Comme au cinéma». À l'âge de 22 ans, la jeune mannequin originaire d'Utrecht, aux Pays-Bas va tomber amoureuse de la star française qui avait, alors, trente-et-un ans de plus qu'elle. Leur relation a commencé en 1987. Trois ans plus tard, Anouchka Delon venait au monde. En 1994, le couple a accueilli leur second enfant, Alain-Fabien. Après plus de quinze ans d'une relation décrite comme «passionnelle», Rosalie van Breemen et Alain Delon se sont séparés en 2001.

Aujourd'hui âgée de 57 ans, Rosalie Van Breemen garde, néanmoins, de bons souvenirs de cette époque. La Néerlandaise a posté un beau message pour le 88e anniversaire de son ex-compagnon en novembre 2023 : «Vous le savez lorsque le véritable amour est là. Vous le savez une fois que vous l’avez vécu (...) J'ai toujours été amoureuse. Rien n'est plus précieux que deux âmes qui se retrouvent après avoir été séparées par des années-lumière ; deux amoureux qui veulent partager leur précieux temps de vie ensemble», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

une carrière bien remplie

Professionnellement, la mère d'Anouchka et d'Alain-Fabien a connu plusieurs vies. Elle s’est rapidement intéressée au milieu de la mode et a participé à plusieurs concours de beauté dans sa jeunesse. Elle a été élue en 1982, à 16 ans, Miss Panorama, puis elle a décidé de poursuivre ses études avant de se lancer pleinement dans le mannequinat après l’obtention de son diplôme en 1985. Rosalie Van Breemen s’est ensuite installée à Paris et s’est orientée vers une carrière à l’international. Elle a remporté le concours Miss World University à Séoul en Corée du Sud, en 1986. Après ce début de carrière dans le mannequinat, Rosalie Van Breemen va se consacrer à sa famille au début des années 1990. Elle connaîtra ensuite une carrière dans le journalisme, avec des chroniques régulières dans des médias néerlandais tels que Margriet, Grazia ou encore Elegance.

En mai 2009, elle a publié un ouvrage «Pour le meilleur et pour l'avenir». Un livre dans lequel elle revient sur son expérience du divorce : «Divorcer, je le sais, est une épreuve de longue haleine. Dans laquelle il faut être capable d'encaisser des coups pour mieux encaisser ensuite, de faire preuve de sang-froid voire d'avaler des couleuvres pour faire passer le boa devant un juge. Car, mesdames, une séparation se prépare comme une compétition, mieux, un championnat. Il ne s'agit pas de chercher à remporter une bataille, mais de mettre tous les atouts dans son jeu pour gagner la guerre. Je vous parais cynique ? À vrai dire, je suis surtout blessée et lucide».

Parallèlement à son activité d'écrivaine, elle fera quelques apparitions à la télévision avec un rôle de coach dans l'émission «Hollands Next Topmodel» pendant cinq saisons. Elle connaîtra aussi le rôle d'animatrice pour les émissions «Ex-wives Club», et «Rosalie et les collectionneurs» diffusée sur TMC.

UNE VIE AMOUREUSE COMPLIQUÉE

À la suite de son idylle avec Alain Delon, Rosalie van Breemen va retrouver l'amour dans les bras de l'opticien Alain Afflelou. Le couple s'est marié en 2002 avant de divorcer en 2008. Deux ans plus tard, l'ex-mannequin s'est remariée avec l'homme d'affaires américain Robert Agostinelli, avant de divorcer à nouveau trois ans plus tard.

Concernant l'imbroglio autour de la famille Delon, Rosalie van Breemen ne semble pas vouloir prendre parti pour le moment.