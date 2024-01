Cérémonie des Golden Globes 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 81e édition des Golden Globes se tiendra ce dimanche soir à Los Angeles. En France, les téléspectateurs pourront suivre la cérémonie en direct à partir de 2h du matin.

La cérémonie des Golden Globes, qui récompense des œuvres cinématographiques et télévisuelles et lance comme chaque année la saison des prix à Hollywood, aura lieu ce dimanche soir à Los Angeles. En France, l’événement sera retransmis en direct, et en exclusivité, sur Canal+ et myCANAL, dans la nuit de dimanche à lundi.

Pour ne rien rater de l’arrivée des stars, le rendez-vous est donné à partir de 00H45. Avant le début de la cérémonie, les équipes de Canal+ prennent l'ambiance sur le tapis rouge, devant l'hôtel du Beverly Hilton, où se déroule la prestigieuse remise de prix. Quant à la cérémonie officielle, elle sera diffusée dès 2h du matin. Que les couche-tôt se rassurent, elle sera disponible en replay via myCANAL.

Pour rappel, le film «Barbie», mettant en scène l'emblématique poupée, domine les nominations aux Golden Globes avec neuf nominations. Il est notamment pressenti pour rafler le prix de la meilleure comédie et du meilleur scénario.

Le long-métrage de Greta Gerwig est suivi de près par «Oppenheimer» de Christopher Nolan, avec huit nominations. «Anatomie d'une chute» de la Française Justine Triet, obtient quant à lui quatre nominations, à savoir Meilleur film dramatique, Meilleur scénario, Meilleur film non anglophone et Meilleure actrice pour Sandra Hüller.