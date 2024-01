Emmy Awards : Ryan Reynolds apparaît en Deadpool pour accepter une récompense

Récompensé à cinq reprises lors des Creatives Arts Emmy Awards avec Rob McElhenney pour leur série documentaire «Welcome to Wrexham», Ryan Reynolds a fait une apparition remarquée, déguisé en Deadpool, sur Instagram.

Un clin d’œil hilarant. Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont eu le plaisir de voir leur série documentaire «Welcome to Wrexham» récolter pas moins de cinq prix lors de la cérémonie des Creatives Arts Emmy Awards qui s’est déroulée les 6 et 7 janvier, et permet de récompenser les équipes techniques et artistiques à la télévision.

Dans un message posté sur Instagram, Rob McElhenney a entamé un message de remerciements avant d’être coupé par le comédien habillé en Deadpool, l’anti-héros de Marvel dont le troisième volet est attendu en salle le 24 juillet prochain.

«Monsieur Lively (Ryan Reynolds est marié avec la comédienne Blake Lively, ndlr) ne pouvait être présent pour accepter cet Emmy cassé, donc il m’a envoyé en son nom. Pour commencer, Wrexham, on vous aime. Merci d’avoir laissé Rob et l’autre type raconter votre histoire. Cymru am byth (ce qui signifie ‘Pays de Galles pour toujours' en gallois), les coquines !», lance-t-il, en tenant à la main le trophée cassé de Hugh Jackman.

«J’aimerais également remercier l’Académie pour cet immense honneur, et de ne pas nous avoir demandé d’assister à ce spectacle en présence des vraies célébrités. J’aimerais aussi remercier FX et Disney pour leur soutien, et en échange, Monsieur Lively promet de ne pas ruiner mon prochain film», poursuit-il, avant de s’en prendre aux Oscars.

«Pour terminer, les Oscars. On vous a à l’œil bande d’enf… ! Peut-être qu’on pourra avoir une nomination pour les effets spéciaux l’an prochain. La montagne de travail exigé par les visages de Hugh et Ryan mérite au moins cela», conclu-t-il.