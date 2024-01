Five Nights at Freddy's : Josh Hutcherson confirme qu'un deuxième film va voir le jour

S’il n’a pas brillé par la qualité de son scénario, le film d’horreur «Five Nights at Freddy's», adapté du jeu vidéo éponyme, figure parmi les longs métrages les plus rentables de l’année 2023. Et selon le comédien Josh Hutcherson, un deuxième volet serait déjà en préparation.

Sonnantes et trébuchantes. L’adaptation au cinéma du célèbre jeu vidéo «Five Nights at Freddy's» s’est imposée comme un des plus grands succès au box-office mondial en termes de rentabilité (ratio budget/recettes). C’est donc tout naturellement que le studio Universal Pictures a décidé de donner le feu vert à un deuxième volet, selon les révélations de Josh Hutcherson au site américain Variety.

«Je sais qu’ils ont entamé le processus d’écriture du scénario, et ils veulent lancer le tournage le plus tôt possible. Manifestement, les fans sont géniaux et accros. C’était trop cool et phénoménal pour moi d’être associé à ce projet. J’espèrais que cela plairait aux spectateurs. Mais je ne pense pas que quiconque aurait pu prévoir un tel succès. Je meurs d’envie de retourner sur le tournage. Emma Tammi, notre réalisatrice, était fantastique, et c’est un monde tellement fabuleux. Je suis impatient de découvrir la suite», a-t-il déclaré.

Dans «Five Nights at Freddy's», Josh Hutcherson incarne Mike Schmidt, un agent de sécurité un peu perturbé et embauché pour travailler chez Freddy Fazbear's Pizzeria, un restaurant familial très fréquenté dans les années 1980 aujourd’hui à l’abandon. Sa mission semble facile en apparence, et Mike pense pouvoir ainsi s’occuper de sa sœur, Abby, 10 ans. Mais une fois la nuit tombée, il découvre que quatre mascottes animatroniques – Freddy, Chica, Bonnie, et Foxy – sont capables de se déplacer seules après minuit. Et qu’elles sont loin d’être aussi amicales qu’elles en ont l’air.