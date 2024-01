«Making of» : pourquoi faut-il aller voir cette comédie sur les coulisses du cinéma ?

Après le très réussi «Procès Goldman», Cédric Kahn change de registre et signe la comédie sociale «Making of», sur les dessous d’un tournage. Un film qui sort en salles ce mercredi, aussi drôle que politique.

Un film dans un film. Dans le nouveau long métrage de Cédric Kahn - et sa première comédie - qui sort au cinéma ce mercredi 10 janvier, il y a comme un air de «La nuit américaine» de François Truffaut, ou du plus récent «Coupez !» de Michel Hazanavicius. «Making of» s’attarde en effet sur les coulisses d’un tournage, celui du réalisateur blasé et dépressif joué par Denis Podalydès.

Pour Simon, qui souhaite filmer la lutte d’ouvriers grévistes qui se mobilisent pour résister à un plan de licenciement, l’aventure va virer au cauchemar. Les éléments se déchaînent avec une pluie qui s’invite sur le plateau, les investisseurs menacent de se retirer du projet s’il n’y a pas de «happy end», le producteur roublard se volatilise à la moindre embûche, la directrice financière s’arrache les cheveux pour sauver les finances, et l’acteur principal insupportable et mégalo joue les divas, s’attirant les foudres de ses partenaires de jeu et des techniciens.

De la fiction à la réalité

Bref, c’est un fiasco avec pour seul salut un jeune figurant, pizzaïolo de formation mais passionné de cinéma, devant lequel on ne peut que rire. Les situations ubuesques se multiplient sur ce tournage qui ressemble étrangement à une petite famille au bord de la crise de nerfs. Derrière cette comédie sociale qui rend hommage au 7e art, se cache une critique fine et intelligente d’un secteur où création et rentabilité doivent souvent cohabiter. Ou quand la fiction rejoint la réalité. «Le cinéma est un microcosme social comme un autre et les rapports de classe qui s’y exercent, y sont similaires», précise le cinéaste Cédric Kahn.

Jonathan Cohen, Xavier Beauvois, Denis Podalydès, Emmanuelle Bercot, Souheila Yacoub, Valérie Donzelli, Stefan Crepon sont tous irrésistibles et plus vrais que nature dans des rôles qu’ils connaissent, pour certains, très bien.