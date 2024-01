Swann Arlaud : le succès inattendu de l'acteur français sur les réseaux sociaux aux États-Unis

Lors de la remise du Golden Globes du «meilleur film étranger», Justine Triet a remercié ses comédiens, dont Swann Arlaud, qu’elle a surnommé «l'avocat le plus sexy des Alpes françaises», en référence à la fascination du public américain pour l’acteur de 42 ans.

Un phénomène peut en cacher un autre. Alors que le film «Anatomie d’une chute» poursuit sa moisson de récompenses, avec récemment deux prix – celui du scénario original et du meilleur film étranger – obtenus lors des Golden Globes, l’acteur Swann Arlaud, qui y incarne le rôle de l’avocat Vincent Renzi, a vu sa côte de popularité grimper en flèche outre-Atlantique, depuis la sortie du film en salle en octobre dernier, suivi de sa diffusion en VOD depuis le mois de décembre.

Sur les réseaux sociaux, à commencer par X, puis sur TikTok, une recherche du film «Anatomy of a fall» (son titre en anglais) ne manquera pas de faire apparaître des vidéos de l’acteur de 42 ans, avec une sélection d’images où il apparaît les cheveux longs, une cigarette à la bouche, etc. à l’instar de ce montage d’une cinéphile prénommée Gina, qui tient un compte de «fancams» sur X.

Devenu un sex-symbol malgré lui auprès de la jeune génération de cinéphiles américains, mais pas seulement, Swann Arlaud est comparé à des comédiens plus jeune comme Austin Abrams, révélé dans la série «Euphoria», ou encore Thomas Brodie Sangster, connu pour son rôle dans la saga pour adolescents «Le Labyrinthe». Certains vont même jusqu’à citer le nom de Timothée Chalamet.

Cet affolement des réseaux sociaux autour de la personne de Swann Arlaud n’a manifestement pas échappé à Justine Triet qui, dans son discours de remerciements sur la scène des Golden Globes n’a pas manqué d’y faire référence : «Merci à Swann, l'avocat le plus sexy des Alpes françaises».

