«Back to black» : découvrez les premières images du biopic sur Amy Winehouse

Attendu au cinéma le 24 avril prochain, «Back to black», biopic consacré à la star disparue Amy Winehouse, se dévoile ce jeudi dans une première bande-annonce. Avec un premier aperçu de Marisa Abela dans la peau de la chanteuse.

Après «Priscilla» de Sofia Coppola, un autre biopic va créer l’événement au cinéma. Attendu en salles le 24 avril prochain, «Back to black», réalisé par Sam Taylor-Wood, s’intéressera à «l'ascension d'Amy Winehouse et à la sortie de son album studio révolutionnaire» qui a fait d’elle une star, avant qu’elle ne disparaisse tragiquement le 23 juillet 2011, à seulement 27 ans.

Dans la première bande-annonce mise en ligne ce jeudi 11 janvier, on découvre la comédienne britannique Marisa Abela avec maquillage, chignon et tatouages, se glissant dans la peau de l’interprète de «Rehab» et «Back to black». Les fans peuvent aussi apercevoir Jack O'Connell, qui incarne Blake Fielder Civil, réalisateur de clips qui a été marié avec Amy Winehouse de 2007 à 2009.

Le destin de la chanteuse, emportée par ses démons, avait déjà fait l’objet d’un documentaire, «Amy», signé Asif Kapadia, et présenté en avant-première mondiale en 2015 au Festival de Cannes.