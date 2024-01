Leonardo DiCaprio et Sean Penn réunis dans le prochain film de Paul Thomas Anderson

Le réalisateur Paul Thomas Anderson va diriger Leonardo DiCaprio et Sean Penn dans son prochain long métrage. Produit par Warner Bros. le projet est gardé sous cloche.

Un casting de très haut vol. Les stars oscarisées Leonardo DiCaprio et Sean Penn vont être réunis dans le prochain long métrage du réalisateur mutlirécompensé Paul Thomas Anderson, à qui l’on doit notamment «Boogie Nights», «There Will be Blood», «Magnolia» ou encore «Phantom Thread», a révélé Deadline.

L’actrice Regina Hall figurera également au casting de ce long métrage produit par Warner Bros. dont le tournage sera lancé cette année. Il pourrait démarrer le mois-prochain en Californie, a par ailleurs rapporté Variety.

Un projet gardé secret

Pour le reste, le projet est gardé sous cloche et n’a pas encore de titre. Il s’agirait toutefois d’une histoire contemporaine. Avec ce long métrage, Paul Thomas Anderson collabore pour la seconde fois avec Sean Penn, deux ans après «Licorice Pizza», doublement nommé aux Oscars et lauréat du BAFTA du meilleur scénario original en 2022.

Il s’agira de la première collaboration entre Leonardo DiCaprio et le réalisateur, après leur rendez-vous manqué sur «Boogie Nights» en 1997. Alors que l'acteur devait tenir un rôle dans le long métrage de Paul Thomas Anderson, rapporte Variety, il avait finalement préféré rejoindre le casting de «Titanic».