Kid Cudi : une statue géante du rappeur américain installée au centre de Paris

Une statue géante éphémère du rappeur américain Kid Cudi a été installée Place de la Bourse, au cœur de Paris, ce vendredi, jour de la sortie de son nouvel album «Insano».

Elle ne passe pas inaperçue. Une statue de plus de dix mètres de haut à l’effigie du rappeur Kid Cudi a été installée Place de la Bourse, devant le Palais Brongniart, à Paris. De couleur sombre, elle figure l'artiste dans une posture mi-messianique mi-démoniaque, paumes vers le ciel, tête baissée. Les yeux sont allumés en rouge et la bouche dispose d'un dispositif éclairant testé dans la nuit de jeudi à vendredi pour son installation.

«J'aime Paris», a juste mentionné la star sur ses réseaux sociaux. La statue a été installée à l’occasion de la sortie de son album «Insano», dont il a fêté la sortie sur scène dans la nuit de jeudi à vendredi, devant ses fans au Hollywood Palladium à Los Angeles, et qui fera l’objet d’un événement lors de la Fashion Week parisienne.

Kid Cudi Insano Event will take place during Paris Fashion Week @KiDCuDi pic.twitter.com/nzngu0eR39 — Saint Léon (@TheSaintLeon) January 12, 2024

«Insano», album de 21 titres, est riche de collaborations avec des mastodontes de la scène actuelle tels A$AP Rocky, Travis Scott ou encore Pharrell Williams. Les plus âgés entendront un clin d'œil à «The sign» d'Ace of Base, tube des années 1990, dans l'enrobage musical du titre «Electrowavebaby».

Kid Cudi, qui aura 40 ans à la fin du mois de janvier, a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière sur ses réseaux récemment. «Je fais un album de plus et puis j'en ai fini avec mon contrat et je ne suis pas sûr de ce que je vais faire ensuite», a-t-il ainsi posté.

L'artiste avait annoncé sur ses réseaux la sortie d'un livre, présenté comme ses mémoires, prévu en 2024. Un ouvrage qu'il promet «très honnête», qui parlera de «sexe, drogues, amour, foi et mélodies». Kid Cudi occupe une place à part dans le rap, n'hésitant pas à se livrer sur son versant dépressif dès ses premiers morceaux, il y a quinze ans. Il aime casser les codes, comme lorsqu'il s'était produit sur le plateau du Saturday Night Live dans une robe à fleurs. Une référence à Kurt Cobain (leader de Nirvana, qui s'est suicidé en 1994), apparu vêtu de la sorte en Une du magazine The Face, pour distiller ses messages anti-virilistes.

Kid Cudi paying tribute to Kurt Cobain in his SNL performance last night *Correction* pic.twitter.com/1Nx5M23Qw1 — Debating Hip-Hop (@DebatingHipHop_) April 11, 2021

Fan de mode, habitué de la Fashion week parisienne, le rappeur américain est directeur artistique de la marque de vêtements Members of the Rage. L'égérie Levi's a aussi goûté à l'image en participant à la série «We Are Who We Are», diffusée sur HBO, et en développant le film d'animation «Entergalactic» pour Netflix.