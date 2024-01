Le musical «Bernadette de Lourdes» sillonne la France et sera de retour à Paris cet été

Fort de son succès, le musical consacré à Bernadette Soubirous poursuit sa tournée dans l'Hexagone, et opèrera son retour dans la Capitale du 21 au 23 juin prochain, au Dôme de Paris.

Depuis sa création en 2019 dans la cité mariale, la success story du musical «Bernadette de Lourdes» ne se dément pas. Le spectacle consacré à Bernadette Soubirous (1844-1879) est actuellement en tournée à travers l'Hexagone, avant de se produire à Paris pour la seconde fois.

Doté d'une mise en scène digne de Broadway, il retrace la vie de cette jeune fille pauvre qui, en 1858, à l’âge de 14 ans, a assuré avoir assisté à des apparitions de la Vierge Marie dans la petite grotte de Massabielle, à Lourdes. Un événement dont elle va devoir répondre devant les autorités civiles et ecclésiastiques, bien décidées à passer à la loupe ses dires.

Inspiré des procès-verbaux de l'époque, ce récit mis en scène par le québécois Serge Denoncourt et emmené par une troupe de vingt comédiens chanteurs, fera escale dans une vingtaine de villes pour une trentaine de représentations jusqu'au 16 juin. Parmi elle, Rennes en janvier, Nice en février, Bordeaux en mars, Strasbourg en avril, Lyon en mai ou encore Marseille en juin.

Trois dates parisiennes cet été

Présenté pour la première fois à Paris en septembre dernier, le spectacle sera également de retour au Dôme de Paris, du 21 au 23 juin prochain, pour cinq représentations.

Avec, toujours, ses costumes et décors impressionnants - reconstituant notamment la grotte de Massabielle à l'identique - ses compositions musicales signées Grégoire, lauréat d'un disque de Diamant pour son album «Toi+Moi» et la jeune Eyma, révélée dans The voice Kids en 2015, qui incarne sur scène le rôle de Bernadette.

