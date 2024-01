Michael Jackson : on connaît enfin la date de sortie du biopic sur la star

Très attendu par les fans, le biopic sur Michael Jackson sortira le 18 avril 2025 aux Etats-Unis. Réalisé par Antoine Fuqua, ce film mettra en scène Jaafar Jackson, le neveu de la star disparue.

Ce sera assurément l’un des événements cinéma de 2025. Le 18 avril de cette même année, sera dévoilé, aux Etats-Unis, le biopic consacré à la star Michael Jackson, morte le 25 juin 2009, à l’âge de 50 ans. Une information révélée par plusieurs médias américains, dont The Hollywood Reporter.

Le réalisateur américain Antoine Fuqua, à l’origine de la saga «The Equalizer» et aux commandes de ce long-métrage, a promis que le film tentera de dépeindre de la manière la plus objective la vie et la carrière du roi de la pop. «Nous allons nous baser sur les faits tels que nous les connaissons. L’idée est de donner aux spectateurs une meilleure idée de qui était Michael Jackson en tant qu’artiste, en tant qu’être humain - le bon, le mauvais, et le laid - et de laisser les gens se faire leur propre idée sur leurs sentiments à son égard», avait-il expliqué en septembre dernier dans un entretien accordé au site Collider.

Pour incarner la star à l’écran, la production a choisi Jaafar Jackson qui n’est autre que le neveu du chanteur et le fils cadet de Jermaine Jackson. Nul doute que la prestation du comédien de 27 ans sera scrutée par tous les fans de l’interprète de «Thriller».