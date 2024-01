65 ans d'Astérix : l'album «Astérix le Gaulois» sort aujourd'hui dans une double édition spéciale et luxe

Cette année, Astérix fête ses 65 ans. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, les fans du petit moustachu au casque ailé pourront s’offrir le célèbre album «Astérix le Gaulois», qui sort aujourd’hui dans une double édition, «spéciale» et «luxe».

Retour aux sources. À l’occasion du 65e anniversaire d’Astérix, le célèbre gaulois créé par René Goscinny et Albert Uderzo en 1959, les éditions Albert René proposent aux lecteurs de (re)découvrir «Astérix le Gaulois», le premier album des aventures d’Astérix et Obélix, dans une édition spéciale (10,50 €). Disponible en librairies dès ce mercredi, cette nouvelle version inclut un dossier de 16 pages sur la création de l'album.

Dans cette aventure, créée pour le premier numéro de l'hebdomadaire «Pilote» (paru le 29 octobre 1959), le centurion Caius Bonus envoie un espion déguisé en Gaulois pour percer le secret de la force surhumaine des héros, et s'emparer de la potion magique préparée par Panoramix. C'est d'ailleurs dans cet album que l'on apprend que ce fameux breuvage est préparé avec du gui et du homard pour relever le goût.

une édition luxe de 128 pages

Ce n’est pas tout. Les aficionados des irréductibles Gaulois et les collectionneurs peuvent également se procurer cet album dans une version luxueuse, vendue 42 € et éditée à 6.000 exemplaires. Cet ouvrage de 128 pages, en grand format, comprend notamment des planches originales en noir et blanc encrées par Albert Uderzo, pour se replonger dans la genèse de la célèbre saga dessinée.

On y trouve aussi un dossier de 32 pages sur les coulisses de la création de l'album, reprenant des documents de travail inédits des deux auteurs. Comme par exemple des ébauches de scénarios et les premières esquisses d’Albert Uderzo, où Astérix apparaît plus grand et plus costaud.

Mais René Goscinny était clair, pour lui, pas question qu’Astérix ressemble aux Gaulois des livres d’Histoire, grand, blond et costaud. Dès le début, il l’imagine petit, rabougri et teigneux. Une chose est sûre, 65 ans après sa création, le petit Gaulois n’a jamais été aussi grand.

«Astérix le Gaulois», éd. Albert René, disponible en librairies, édition spéciale à 10,50 € et édition luxe à 42 €.