Françoise Hardy : Thomas Dutronc célèbre les 80 ans de sa mère dans un touchant message

Thomas Dutronc a pris la plume ce mercredi 17 janvier, pour célébrer les 80 ans de sa mère François Hardy, dans un touchant message partagé sur Instagram.

Une tendre attention. Thomas Dutronc a tenu à célébrer sa mère, l’iconique artiste Françoise Hardy, à l’occasion de son 80e anniversaire, ce jeudi. Le chanteur de 50 ans a partagé des photographies de jeunesse de la chanteuse, accompagnées d’un message plein d’amour et de nombreux souvenirs. «Comment ne pas l’aimer, comment ne pas penser à elle aujourd’hui… même si elle n’a pas envie d’être mise à l’honneur, même si elle n’a pas envie de fêter cet anniversaire symbolique… même si elle souhaiterait être ailleurs…», écrit Thomas Dutronc dans sa story Instagram.

François Hardy est atteinte d’un cancer du larynx depuis 2015. En décembre dernier, la star, qui souffre au quotidien, avait expliqué dans les colonnes de Paris Match vouloir «partir dans l'autre dimension le plus tôt et le plus vite possible, et le moins douloureusement possible».

«Que cette journée lui soit douce», note par ailleurs Thomas Dutronc, qui s’est remémoré les débuts d'artiste de François Hardy. «Merci à Mireille et Jacques Wolfsohn qui ont immédiatement détecté le potentiel de cette timide jeune fille de 17 ans», écrit son fils unique, fruit de son union avec Jacques Dutronc, partageant plusieurs extraits audio revenant sur les débuts de la carrière de l’interprète de «Tous les garçons et les filles».

Une présence immédiate

On peut y entendre Mireille, fondatrice du Petit conservatoire, raconter sa première rencontre avec François Hardy. «Quand Françoise Hardy est venue auditionner, j’ai tout de suite demandé qui avait allumer l’électricité, quelles étaient ces ampoules qu’on avait allumées en plus. Il s’est passé quelque chose. Je ne savais pas si elle serait mannequin, danseuse, mais qu’elle soit chef de file de sa génération, ça oui. Ça c’était tout de suite.»

On peut également entendre François Hardy évoquer son premier contrat, signé en 1961, avec la maison Vogue. «Ça a été très très rapide. Ça a vraiment été le premier bonheur de ma vie professionnelle. Je me revois encore sortant du 54, rue d’Hauteville, où étaient les bureaux de la maison Vogue, étant dans la rue comme sur un nuage et envie d’embrasser tous les passants», peut-on entendre Françoise Hardy, alors que plusieurs clichés de l’artiste défilent, la montrant dans sa chambre guitare à la main.

«Elle, sa guitare, ses textes et sa mélancolie juste avant qu’elle ne soit emportée par le tourbillon de la célébrité pour devenir l’icône internationale, l’artiste intergénérationnelle que nous connaissons tous», commente Thomas Dutronc.

«L’écriture et la musique comme exutoire pour extérioriser l’émotion et la douce mélancolie qui l’ont accompagnée au fil des ans. Les choses de sa vie, beaucoup d’amour, de patience, de souffrance… et de bonheur aussi !», souligne Thomas Dutronc, en ce jour anniversaire.