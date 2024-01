Françoise Hardy fête ses 80 ans : ses 5 chansons les plus célèbres

Elle a marqué à jamais la chanson française. Alors que Françoise Hardy célèbre ce mercredi 17 janvier ses 80 ans, la liste de ses chansons inoubliables impressionne, alors que toutes les générations continuent de reprendre en choeur ses tubes.

«Tous les garçons et les filles» (1962)

Alors que l’époque était aux tubes yéyé, Françoise Hardy se distingue, à seulement 18 ans, avec ce morceau mélancolique qui fait part des états d’âme d’une adolescente qui souffre d’une profonde solitude au milieu des couples qui l’entourent. Écoulé à plus de 500.000 exemplaires, ce titre a été un immense succès, repris par la suite par de nombreux artistes comme Pomme.

«Le temps de l’amour» (1962)

Quelques mois après «Tous les garçons et les filles», est sorti «Le temps de l’amour» dont la musique a été composée par Jacques Dutronc, avant qu’il ne devienne le compagnon de la chanteuse et le père de son fils. Quant au texte, il est signé Lucien Morisse et André Salvet.

«Mon amie la rose» (1964)

Extrait de l’album éponyme dévoilé en 1964, «Mon amie la rose» compte parmi les chansons incontournables de Françoise Hardy. C’est à l’origine une composition écrite par Cécile Caulier, mais cette dernière ne trouvant pas d’artiste pour l’interpréter, c’est finalement la mère de Thomas Dutronc qui se proposa de l’enregistrer. Le public connaît aussi la version aux tonalités orientales de Natacha Atlas sortie en 1999.

«Comment te dire adieu» (1968)

Françoise Hardy a été séduite par un instrumental venu des Etats-Unis et baptisé «It hurts to say goodbye». Son manager de l’époque lui a conseillée de s’adresser à Serge Gainsbourg pour le texte et l’adaptation française. Les deux artistes sont devenus des amis très proches. L’auteur du «Poinçonneur des Lilas» a également écrit pour la chanteuse «L’anamour».

«Message personnel» (1973)

Issu de l’album du même titre, «Message personnel» coïncide avec une période très importante dans la vie personnelle de Françoise Hardy, puisqu’elle attendait son premier et unique enfant, Thomas. Fascinée par le talent de Michel Berger, elle lui demanda de lui composer une chanson. Requête que le compagnon de France Gall a acceptée. En revanche, ce dernier a demandé à la chanteuse qu’elle écrive et interprète un préambule qui lance le morceau.