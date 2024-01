Cérémonie des Lumières : «Anatomie d'une chute» continue sa moisson de prix

Lors de la 29e Cérémonie des Lumières, qui se tenait lundi soir au Forum des Images, à Paris, le film de Justine Triet «Anatomie d'une chute» est reparti avec trois récompenses.

Une nouvelle fournée pour Justine Triet. Ce lundi 22 janvier, au Forum des Images (Paris 1er), s’est tenue la 29e Cérémonie des Lumières de la presse internationale, organisée par l’Académie des Lumières, l'équivalent des Golden Globes en France. Près d’une trentaine de longs-métrages se disputaient treize prix de la compétition, attribués par divers correspondants de la presse internationale basés en France, et représentant pas moins de trente-six pays.

Comme on pouvait s’y attendre, «Anatomie d’une chute» de Justine Triet a reçu le Prix du scénario, de la meilleure actrice et celui du meilleur film (nouveau présage pour les César et Oscar prochains ?), tandis que «Le Procès Goldman» de Cédric Kahn, et «Le Règne Animal» de Thomas Cailley, tous deux cités cinq fois, ont reçu respectivement le prix du meilleur acteur et celui du meilleur réalisateur.

Du cinéma, entre autre

Une cérémonie somme toute bien agencée, fluide et conviviale, parfois dense ou surprenante, entre le langage très fleuri et émaillé de «gros mots» de Justine Triet, l’humour décalé du génial Raphaël Quenard (révélation masculine), et l’émotion d’Iris Kaltenbäck.

Dommage que certains lauréats bien peu inspirés n'aient pu s’empêcher de lancer des invectives partisanes sur la tragédie du Proche-Orient, entrainant en retour des protestations véhémentes de nombreux spectateurs installés dans la salles… Était-ce bien le lieu et le moment ?

MEILLEUR FILM : Anatomie d'une chute, de Justine Triet

MEILLEURE MISE EN SCÈNE : Thomas Cailley pour Le règne animal

MEILLEUR SCÉNARIO : Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute

MEILLEURE ACTRICE : Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute

MEILLEUR ACTEUR : Arieh Worthalter pour Le procès Goldman

RÉVÉLATION FÉMININE : Ella Rumpf pour Le Théorème de Marguerite

RÉVÉLATION MASCULINE : Raphaël Quenard pour Chien de la casse

MEILLEUR PREMIER FILM : Le ravissement, de Iris Kaltenbäck

MEILLEURE IMAGE : Jonathan Ricquebourg pour La passion de Dodin Bouffant