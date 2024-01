Adele : après huit ans d'absence en Europe, la chanteuse annonce quatre concerts cet été en Allemagne

Adele a annoncé, ce mercredi sur les réseaux sociaux, qu'elle donnera quatre concerts à Munich, en Allemagne, cet été. La chanteuse n'a pas assuré de shows en Europe depuis 2016.

Un retour attendu par de nombreux fans. Ce mercredi 31 janvier, Adele a révélé sur les réseaux sociaux qu'elle assurera une série de quatre concerts à Munich (Allemagne) les 2, 3, 9 et 10 août prochains. Il s'agira de ses premières représentations en Europe depuis huit longues années.

La star, actuellement en résidence à Las Vegas, se produira dans un «stade éphémère unique et sur mesure, conçue autour du spectacle qu'(elle) souhaite organiser», selon un communiqué. L’espace comprendra des tribunes assises et des zones debout, avec une capacité d'accueil pouvant atteindre 80.000 personnes par soirée.

«C'est un peu aléatoire, mais quand même fabuleux !» a déclaré l'artiste. «Je n'ai pas joué en Europe depuis 2016 ! Je ne pouvais pas imaginer une façon plus merveilleuse de passer mon été et de terminer cette belle phase de ma vie et de ma carrière avec des spectacles plus proches de chez moi pendant un été aussi excitant», a-t-elle poursuivi.

Les billets devraient s'arracher rapidement

Alors qu'une prévente sera organisée notamment sur le site de la pop star, les billets seront accessibles, selon Ticketmaster, le 9 février prochain, dès 10h.

Sa résidence au Caesars Palace a par ailleurs été prolongée. Adele présentera son ultime «Weekends With Adele» le 15 juin prochain. Un spectacle programmé depuis 2022.