Adele : la chanteuse interrompt son concert après avoir retrouvé le médecin qui l'a aidée à accoucher

À Las Vegas, la chanteuse Adele a interrompu son concert après avoir reconnu le médecin qui l’a aidée à donner naissance à son fils, présent dans le public le samedi 28 octobre.

Des émouvantes retrouvailles. Adèle a interrompu son concert après avoir reconnu le médecin qui a accouché son fils dans le public du Colosseum Caesars Palace, durant sa résidence à Las Vegas, dans la soirée du 28 octobre.

Alors qu’elle interprétait la chanson «When We Were Young» issue de son album «25» parmi les fans, la chanteuse s'est soudainement arrêtée avant de fondre en larmes face à un public déconcerté.

Adele dressed up as Meredith Marks for Halloween pic.twitter.com/ARIAWSN0qZ

— Tinsley Mortimer Stan (@ximmanuelx) October 29, 2023