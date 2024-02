Squeezie, Léna Situations, Inoxtag... Quelle est la véritable origine des surnoms des plus célèbres youtubeurs français ?

Sur YouTube, chaque créateur de contenus se distingue non seulement par ses vidéos, mais aussi par le nom de sa chaîne. Et derrière chaque pseudonyme se cache une histoire ou une anecdote parfois surprenante.

Squeezie

Lucas Hauchard, présent sur la plate-forme depuis une décennie, est actuellement le numéro un sur YouTube grâce à ses 18 millions d'abonnés. Âgé de 28 ans, le jeune homme a révélé dans la série documentaire «Merci Internet», disponible actuellement sur Amazon Prime Video, que «Squeezie» était inspiré du morceau «Squeeze It» du DJ Tiësto, sorti en 2010, dont il est un fan absolu. C’est donc tout naturellement qu’il s’est approprié ce nom de scène qu'il n'a jamais modifié.

Léna Situations

Depuis plusieurs années, Léna Mahfouf rencontre un énorme succès sur les réseaux sociaux en raison du contenu qu'elle propose axé sur la mode, la beauté et le divertissement. La célèbre influenceuse compte plus de 2,1 millions de partisans. Dans plusieurs interviews, elle a expliqué son désir de se présenter à ses abonnés dans toutes les «situations» possibles. En découle son pseudonyme, identique en anglais, qui lui permettait, selon elle, de «se protéger d’éventuelles brimades à l’école».

Tibo Inshape

En novembre 2013, en parallèle de ses études, Thibaud Delapart a décidé de créer sa chaîne. Abordant des sujets liés au fitness, à la musculation et au bien-être en général, il a choisi de conserver son prénom avec une orthographe simplifiée et d'ajouter «InShape», signifiant «en forme» en anglais. Cette année, avec ses 14,8 millions d’abonnés, il est devenu le numéro deux du média social, dépassant l’historique Cyprien.

Inoxtag

Inès Benazzouz, 22 ans, est un célèbre créateur de contenu qui comptabilise 7,16 millions de followers. Pendant un live sur Twitch, le jeune homme a expliqué que son pseudonyme remontait à ses années de maternelle, où un moniteur lui a donné le surnom d'«Inox». Lors de son inscription sur la plate-forme, il a ajouté le mot «tag» car le pseudo était déjà pris, et parce qu'il était aussi un grand fan de tags à l’époque.

EnjoyPhoenix

En lançant ses premières vidéos beauté, Marie Lopez était sûrement loin d’imaginer qu'elle deviendrait l'une des influenceuses françaises les plus populaires. Pour connaître l’origine de son nom, il faut remonter en 2011. Cette année-là, elle a choisi «Enjoy» (apprécie en anglais), qui était en accord avec sa philosophie de vie. Une sorte de carpe diem nouvelle génération. «Phoenix» a été ajouté pour symboliser la renaissance et la ville américaine située dans l'Arizona. Actuellement, EnjoyPhoenix compte 3,66 millions d'abonnés.

Mcfly et Carlito

Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les noms de Mcfly et Carlito, du duo de youtubeurs David Coscas et Raphaël Carlier, ne sont pas liés au film «Retour vers le futur». En effet, «Mcfly» est devenu le nom de David après qu'un ami l'a surnommé ainsi, et «Carlito» a été choisi parce que «c’est plus glamour», a plaisanté le fils de l’humoriste Guy Carlier. Au départ, le duo s'est même fait connaître sous le nom McFly et O'Connell quand il animait des émissions de radio dédiées au Metal. Le tandem cumule 7,2 millions de fans sur la plate-forme.

Michou

Alors ici, pas besoin de grandes hypothèses sur l’origine du pseudonyme du youtubeur Miguel Mattioli, âgé de 20 ans, qui cumule plus de 9,3 millions d’abonnés. «Michou» est tout simplement un surnom donné par sa famille dérivé de son vrai prénom.

Mister V

Bien qu’il se soit lancé dans une carrière de rappeur depuis plusieurs années, le trentenaire Mister V reste très connu sur la plate-forme, avec 6,3 millions d’abonnés. Celui qui s'appelle en réalité Yvick Letexier a déclaré que son pseudonyme était lié à son inscription sur Dailymotion, le premier hébergeur de vidéos sur lequel il a commencé à poster. À l’époque, il souhaitait quelque chose de différent de son prénom et à connotation américaine. Mais Mister Y ne lui convenait pas trop, donc il s'est inspiré du nom du village dans lequel il a grandi : Veurey-Voroize (Isère).

Natoo

Fraîchement propriétaire de «Mousse», un établissement parisien combinant coffee-shop et salon de coiffure, la youtubeuse de 38 ans a opté assez simplement pour le diminutif de son prénom Nathalie comme pseudonyme pour sa chaîne lancée en 2011, qui rassemble aujourd'hui 5,14 millions d'abonnés.

Gotaga

Alors que sa communauté regroupe 4,19 millions de personnes, Corentin Houssein a choisi le surnom de «Gotaga» en hommage au célèbre combattant de Dragon Ball, Gogeta. Ce joueur professionnel de jeu vidéo est aussi appelé «Le French Monster», en raison de ses prouesses sur le jeu «Call of Duty».

Juju Fitcats

Justine Becattini s'est mise en couple avec le créateur Tibo InShape en 2017, après avoir remporté un concours lancé par le célèbre youtubeur, qui était à la recherche d'une «Miss Inshape» pour sa page YouTube. «Juju» est évidemment le diminutif de son prénom. Pour la suite, au moment de son inscription sur Instagram, elle cherchait «un petit surnom mignon» à donner à ses followers. «Fitcats est venu assez naturellement parce que je voulais un mélange du mot «fitness» et de quelque chose que je trouvais mignon, les chats» a-t-elle révélé. Aujourd’hui, elle comptabilise 3,05 abonnés grâce à son contenu, axé sur la nutrition et la santé mentalen et elle est toujours en couple avec Thibault.

Mastu

Autrefois surnommé «Masturbatman», un super-héros issu de son imagination, Théo Becker a dû modifier ce nom pour se conformer aux règles imposées par YouTube, sous peine d’être privé de rémunération. Le jeune homme a alors choisi de l’abréger pour conserver le fameux «Mastu», suivi par ses 5,89 followers.

L'atelier de Roxane

En 2015, Roxane a participé à l'émission «Le meilleur pâtissier» sur M6. Même si elle n’a pas remporté la compétition, sa passion pour la pâtisserie l'a amenée à créer sa propre chaîne, baptisée naturellement «L'atelier de Roxane».

Elle y partage se délicieuses recettes, tout en évoquant sa vie de femme, de mère, d'épouse et d'entrepreneuse. Plus de 4,3 abonnés la suivent.

LeBouseuh

Ancien membre de la «team Croûton» avec Michou et Inoxtag, le youtubeur s'est fait appeler «Cojo» lors de ses débuts dans le gaming. Romain Goisbeau a ensuite décidé de choisir un nom «plus tape-à-l’œil, plus facile à retenir et plus rigolo» : «LeBouseuh». Selon ses déclarations, cela lui correspond parfaitement, lui qui est originaire de la campagne et n'a pas vraiment de talent en jeu vidéo.