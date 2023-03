Les Youtubeurs McFly et Carlito, fatigués, annoncent faire une pause dans leur production de vidéos

Cette annonce a été un crève-cœur pour un grand nombre de leurs abonnés, les youtubeurs Mcfly et Carlito vont «faire une pause» dans leur production de vidéos.

Ça fait maintenant 10 ans qu'ils font des vidéos sur YouTube et ils ont besoin de faire une pause. Le duo humoristique Mcfly et Carlito ont annoncé ce samedi 4 mars qu'il était temps pour eux de prendre du recul sur leur activité.

Habitués à des vidéos de plus en plus travaillées et produites tous les dimanches, leurs 7,2 millions d'abonnés vont devoir se passer d'eux pendant une période indéfinie. En effet, dans le long message explicatif publié sur son compte Instagram, Mcfly ne donne pas de date au retour du duo.

«Cette course effrénée est d'autant plus fatigante qu'elle n'est plus inédite»

Les habitués de YouTube l'ont remarqué, les vidéos sont bien différentes d'il y a quelques années. Il y a 10 ans, des jeunes se filmaient avec leur téléphone dans leur chambre, sans équipe et sans matériel, avec un montage des plus sommaires. Aujourd'hui, des équipes de productions, des sponsors et des invités plus prestigieux les uns que les autres sont réunis quasiment à chaque vidéo.

C'est ainsi que Mcfly et Carlito se sont par exemple retrouvés au palais de l'Élysée pour un «concours d'anecdotes» avec Emmanuel Macron l'année dernière, à jouer à un jeu de société avec Tom Holland, ou à traverser la mer Méditerranée jusqu'en Corse à la rame. Mais David Coscas, alias Mcfly, l'a bien expliqué : «Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux guests (invités), aux concepts, qu'on a tant aimée et tant pratiquée, n'a plus le même goût car elle est devenue la norme.»

Le moment de se rencontrer sur leur famille

David Coscas et Raphaël Carlier, respectivement dits Mcfly et Carlito, ne se contentent plus de faire des vidéos sur YouTube. Ils écrivent des livres, jouent dans des films, sortent un album et partent en tournée, le tout en ayant une vie de famille bien remplie. En effet, les deux compères sont tous les deux papas et se targuent de faire partie d'une nouvelle génération de pères, beaucoup plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants.

De plus, comme l'a souligné Mcfly, Raphaël Carlier vient d'être père pour la troisième fois. Ce dernier a, à son tour, publié un message à ses fans sur son compte Instagram. «Des sacrées complications avec mon bébé de 1 mois et demi. De retour à l'hôpital» explique-t-il, avant d'ajouter qu'il ferait un «bon gros burn-out qui ne facilite rien». Toutes les conditions sont réunies pour une pause bien méritée, loin des réseaux sociaux.

Ils ne sont pas les seuls à faire une pause

Cette annonce de «pause» dans la création de vidéo intervient seulement quelques semaines après le retour sur Youtube d'un autre vidéaste aux millions d'abonnés. Mastu vient de revenir sur la plateforme après une pause de trois mois. Ce dernier évoquait les mêmes raisons que le duo humoristique et a affirmé que d'autres créateurs de vidéo lui avaient confié le même «ras-le-bol».

Mais pas de panique, Mcfly et Carlito ne devraient pas être absents très longtemps. Dans son message, Mcfly affirme vouloir «prendre du recul se re-inventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis plus simplement» et ajoute que le duo a «déjà plusieurs idées dont une qui [les] séduit beaucoup».

De son côté, Carlito est plus concis et explique : «Là ça déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de la plus libre des manières».

C'est peut-être la fin des vidéos très cadrées et produites pour le duo, mais nous allons peut-être assister à un retour des «Mario carte bleue» (dans lesquelles le duo invite une personnalité, joue simplement au jeu vidéo «mario Kart» et prend la carte bleue du perdant pour lui acheter des objets encombrants ou non désirés) ou des vidéos anecdotes dans lesquelles ils réunissent leurs amis et quelques abonnés pour raconter des expériences de leur vie avec un ton humoristique.