L’architecture française, une forme d’art inégalable… ou presque. Réputés dans le monde entier, les monuments français sont un exemple de savoir-faire qui est parfois repris à travers le monde. Voici 3 monuments français qui ont une réplique à l’étranger.

La Tour Eiffel

Probablement le monument le plus célèbre de Paris et de la France à travers le monde. Construite à l’occasion de l’Exposition internationale de 1889, la tour Eiffel a plusieurs répliques à travers le monde. L’une des plus connues est celle située à Las Vegas, dans l’État du Nevada (États-Unis). Installée dans le complexe hôtelier Paris Las Vegas, cette réplique de la tour Eiffel, entourée d’une réplique du Louvre et de l’Arc de Triomphe, ne mesure que 115 mètres de haut, contre le double pour l'originale.

Le Mont-Saint-Michel

Bijou de l’architecture française et présent en Normandie, le Mont-Saint-Michel possède une réplique partageant de nombreuses similitudes de l’autre côté de la Manche, en Angleterre. Et ce, y compris dans le nom puisque le site britannique est nommé «St Michael’s Mount». Une réplique qui a été autorisée par l’abbé du Mont-Saint-Michel au début du XIe siècle.

Notre-Dame de Paris

Touchée par un violent incendie en 2019, Notre-Dame de Paris devrait rouvrir ses portes au public d’ici à la fin de l'année 2024. Mais aux États-Unis, il existe une réplique de la mythique cathédrale parisienne dans la commune de Covington, dans l’État du Kentucky.

Construite entre 1894 et 1915, cette réplique est trois fois plus petite que le bâtiment original, qui a demandé plus de 120 années de travail.