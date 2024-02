Grammy Awards 2024 : découvrez le palmarès complet

​La 66e cérémonie des Grammy Awards, qui s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles, a récompensé les meilleurs artistes de l'année. Cette édition 2024 a été marquée par le sacre de Taylor Swift, qui est entrée dans l'histoire en remportant pour la quatrième fois le prix de l'album de l'année.

Album de l’année

«Midnights», de Taylor Swift

meilleur enregistrement de l'année

Miley Cyrus, pour «Flowers»

meilleure chanson R&B

«Snooze», de SZA

meilleure chanson rap

«Scientists and Engineers», de Killer Mike

meilleure prestation pop solo

Miley Cyrus, pour «Flowers»

Chanson de l’année

«What Was I Made For?», de Billie Eilish

Révélation de l’année

Victoria Monét

Meilleure clip vidéo

«I'm Only Sleeping», The Beatles

Producteur de l'année

Jack Antonoff

Meilleur album de rock

«This Is Why», de Paramore

Meilleur album vocal pop

«Midnights», de Taylor Swift

Meilleur duo ou performance collective pop

«Ghost in the Machine», de SZA et Phoebe Bridgers

Meilleur album de Música Urbana

«Mañana Será Bonito», de Karol G

Meilleur album de RAP

«Michael», de Killer Mike

MEILLEUR ALBUM DE R&B

«Jaguar II», de Victoria Monét

meilleur album de musique du monde

«This Moment», de Shakti

meilleure album de musique alternative

«The Record», de Boygenius

meilleur album folk

«Joni Mitchell at Newport», de Joni Mitchell

Meilleur album country

«Bell Bottom Country», de Lainey Wilson