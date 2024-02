Grammy Awards : le rappeur Killer Mike, lauréat de 3 prix, réagit à son arrestation par la police après la cérémonie (vidéo)

Le rappeur américain Killer Mike a été arrêté par la police en marge de la cérémonie des Grammy Awards, qui s'est tenue ce dimanche à Los Angeles. Il a livré sa version des faits à la radio.

La soirée ne s'est pas bien terminée pour Killer Mike. Après avoir reçu trois prix à l'issue des Grammy Awards, le rappeur américain a été arrêté et menotté par la police, ce dimanche 4 février.

En effet, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, l'artiste, de son vrai nom Michael Santiago Render, a été escorté par des agents dans l'enceinte de la Crypto.com Arena, l'ex Staples Center, où s'est déroulée cette 66e cérémonie.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8

— Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024