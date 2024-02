Grammy Awards : Céline Dion est montée sur scène pour remettre un prix à Taylor Swift

L’édition 2024 des Grammy Awards, organisée ce dimanche à Los Angeles, a été marquée par le sacre de Taylor Swift, qui a remporté le prix de l’album de l’année, mais aussi par la présence de la chanteuse Céline Dion.

Deux légendes réunies. Depuis l'annonce de sa maladie, Céline Dion, qui souffre du syndrome de l’homme raide, se fait discrète. Mais ce dimanche soir, la chanteuse canadienne a fait une apparition surprise lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards.

Elle est en effet montée sur scène pour donner en mains propres une récompense, et pas n’importe laquelle. Céline Dion a remis le prix de meilleur album de l'année à la pop star Taylor Swift, couronnée pour son opus «Midnights».

Celine Dion and Taylor Swift backstage at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/cCHxfgzJ89 — Entertainment Tonight (@etnow) February 5, 2024

Lorsque le nom de Céline Dion a résonné dans la salle, le public lui a offert une standing ovation. «Merci à vous, je vous aime», a alors déclaré l'interprète du tube «My Heart Will Go On», sacré chanson de l'année lors des Grammy Awards 1999. «Quand je dis que je suis heureuse d’être ici, a-t-elle ajouté, je le pense vraiment, du fond de mon cœur».

Pour rappel, Céline Dion, 55 ans, sera bientôt au cœur d’un documentaire. Baptisé «I am: Céline Dion» et réalisé par l'Américaine Irene Taylor, il évoquera la maladie qui l’a contrainte à mettre sa carrière sur pause. À travers lui, elle souhaite «sensibiliser les gens» et «aider ceux qui partagent ce diagnostic».