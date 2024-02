Grammy Awards : Taylor Swift remporte l'album de l'année pour la quatrième fois et entre dans l'histoire

Ce dimanche soir, lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards, la pop star Taylor Swift est entrée dans l'histoire en remportant pour la quatrième fois le prix de l'album de l'année.

La reine de la soirée. Ce dimanche soir, Taylor Swift est entrée au panthéon des Grammy Awards après avoir remporté le prix de l'album de l'année pour «Midnights». Sacrée dans cette catégorie pour la quatrième fois, Taylor Swift est ainsi devenue l'artiste la plus récompensée pour ses albums, devant Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon.

«J'aimerais vous dire que c'est le meilleur moment de ma vie, mais je me sens aussi heureuse quand je termine une chanson», a déclaré la chanteuse de 34 ans, devançant ainsi Lana Del Rey, Miley Cyrus et Olivia Rodrigo, également en lice pour l'album de l'année. «Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire ce que j'aime tant ! Je suis époustouflée !», a-t-elle ajouté.

Elle continue ainsi de transformer tout ce qu'elle touche en or : élue personnalité de l'année 2023 par le magazine Time, sa tournée «Eras Tour» rencontre un succès phénoménal. Elle a généré plus d'un milliard de dollars de recettes en 60 dates l'an dernier, un montant jamais vu dans l'histoire de la musique.

Pour mémoire, l'interprète de «Love Story» avait déjà remporté le prix suprême, celui de l'album de l'année, avec ses opus «Fearless», «1989» et «Folklore».