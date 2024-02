Super Bowl 2024 : star de la mi-temps, Usher dit qu'il rendra hommage aux artistes noirs qui l'ont précédé

Usher a donné des détails sur sa prestation à la mi-temps du Super Bowl 2024. Il précise que le spectacle rendra hommage aux artistes noirs du passé qui ont contribué à ouvrir la voie.

Le chanteur Usher profitera de son passage sur scène lors de la mi-temps du Super Bowl, le 11 février prochain, au stade Allegiant de Las Vegas, pour rendre hommage aux artistes noirs qui l'ont précédé.

«Avoir le R&B sur la scène principale du Super Bowl, c'est une chose majeure pour moi», a déclaré la star dans une nouvelle interview sur Good Morning America. «Je pense à ce que notre pays a en quelque sorte représenté pour les artistes noirs, vous savez, devoir à un moment donné passer par les cuisines pour pouvoir se produire devant un public, mais ils ont dû repartir par cette même porte et avoir peur pour leur vie alors qu'ils se rendaient dans l'État suivant pour faire la même chose. Je passerai donc la porte d'entrée avec eux. Je penserai à tous les artistes R&B qui m’ont précédé.»



Le chanteur de «You Make Me Wanna…» – qui a accumulé neuf chansons n°1, quatre albums n°1 et huit victoires aux Grammy Awards – transportera également tous ceux qui l'ont soutenu. «Je n'ai pas commencé là où je suis maintenant, et je n'y suis pas arrivé tout seul», a-t-il dit. «Donc, tous ceux qui ont fait partie (de son succès, ndlr), je les porterai avec moi. Tous mes fans, mes proches, les gens qui avaient peut-être l’impression d’avoir été oubliés, ce n’est pas le cas. Je vous porterai avec moi quand je monterai sur scène ce soir-là».

Nouvel album

Usher se produira lors du Super Bowl Halftime Show, ce 11 février, qui verra les Chiefs de Kansas City affronter les 49ers de San Francisco. Deux jours avant, il sortira un nouvel opus – son 9e album studio – intitulé «Coming Home». Un opus de 20 titres, sur lequel on pourra entendre des collaborations avec Latto, Burna Boy, 21 Savage, The-Dream, H.E.R., Summer Walker et Jung Kook de BTS.

«J’ai consacré beaucoup de cœur et de temps à m’assurer que tout cela était bien organisé. Quelque chose qui ressemblerait à ce prochain chapitre de ma vie. C'est la prochaine frontière, le prochain chapitre de mon héritage», a déclaré le chanteur de «Love in This Club», à propos de ce nouvel album, dans une récente interview avec Club Shay Shay.

Le chanteur a récemment confié que le plus grand regret de sa carrière était de ne pas avoir mené à son terme un grand projet, un temps en gestation avec trois autres mastodontes de l’industrie. «Jay-Z, Pharrell, Diddy et moi étions censés former un groupe. Oui, c’est fou. Je n’ai pas dit non. Je n’ai pas dit oui. Je pense que nous avons tous été rattrapés par le temps», a expliqué le chanteur de 45 ans.

«Nous en parlions et avions des réunions secrètes à ce sujet. Nous discutions de musique et de la façon dont nous allions la révolutionner, et des affaires. Et d’une manière ou d’une autre, nous avons juste été distraits et cela n’est jamais arrivé», a poursuivi Usher, qui ne veut désormais plus rien avoir à regretter.