Victoires de la musique : quels sont les artistes les plus récompensés dans l'histoire de la cérémonie ?

La 39e édition des Victoires de la musique se tient ce vendredi 9 février à la Seine musicale. Mais quels sont les artistes à avoir décroché le plus de récompenses depuis la création de la cérémonie en 1985 ?

Des artistes au sommet. Depuis la création des Victoires de la musique il y a près de 40 ans, certains artistes ont tiré leur épingle du jeu. Parmi eux, Matthieu Chedid et Alain Bashung arrivent en tête des artistes les plus primés.

Matthieu Chédid et Alain Bashung en tête avec 13 Victoires

Avec treize Victoires de la musique au fil de leur carrière, Matthieu «M» Chédid et Alain Bashung arrivent à la première place des artistes les plus récompensés dans l'histoire des Victoires de la musique, depuis la création de la cérémonie en 1985. M a décroché ce statut en 2018 en remportant la Victoire du meilleur album de musique du monde pour «Lamomali». Alain Bashung a, quant à lui, remporté douze Victoires de son vivant et une dernière en 2019, dix ans après sa mort, pour son album posthume «En amont».

Orelsan : second depuis 2023 avec 12 Victoires

Orelsan se rapproche du record détenu par Matthieu Chédid et Alain Bashung. Le rappeur totalise pas moins de 12 Victoires au compteur depuis l’année dernière. En 2023, l'artiste, déjà lauréat de neuf Victoires, a en effet décroché trois nouvelles récompenses (meilleur concert, meilleure chanson originale et meilleure création audiovisuelle) qui lui ont valu de devenir le deuxième artiste le plus titré. Ces trois nouveaux prix lui ont en effet permis de battre le record de Johnny et Alain Souchon.

Johnny Hallyday et Alain Souchon, numéro 3 avec 10 Victoires

Johnny Hallyday et Alain Souchon, tous deux détenteurs de dix statuettes au fil de leur carrière, arrivent sur la troisième marche du podium. L'interprète de «Que je t'aime» a remporté sa dernière Victoire en 2016 pour son album «De l'amour», un an avant sa disparition le 5 décembre 2017. De son côté, l'auteur-compositeur et interprète Alain Souchon s'est vu remettre son dixième trophée en 2019, pour «Ames Fifties».

Vanessa Paradis et Stromae ex-aequo avec 7 Victoires

Avec sept Victoires à son actif, Vanessa Paradis est la femme la plus titrée de cette cérémonie. Elle a d'ailleurs décroché à trois reprises le titre de meilleure interprète féminine de l'année en 1990, 2008 et 2014, dernière Victoire en date pour elle. L'interprète de «Divine Idylle» arrive ex-aequo avec Stromae qui, l'année dernière, a porté à sept le nombre de Victoire à son palmarès. En 2023, le Belge s'est en effet vu remettre le prix de l'album de l'année pour «Multitude», et celui de l'artiste masculin de l'année.