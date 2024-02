Victoires de la musique 2024 : découvrez le palmarès complet

Nominations records pour le Rap et le R’n’B, succès triomphal de l’artiste Zaho de Sagazan… Les Victoires de la musique se sont tenues ce vendredi 9 février depuis la Seine Musicale à Paris.

À l’issue de la 39e cérémonie des Victoires de la musique, ce vendredi, de nombreux artistes ont été récompensés pour leurs performances de cette année. À l’image des artistes du Rap et du R’n’B qui ont été nominés dans plusieurs catégories majeures, une première. Voici le palmarès.

Création audiovisuelle

Première récompense de la soirée, c’est la rappeuse Shay qui a obtenu la Victoire, avec son clip «Commando», réalisé par Guillaume Doubet, aux inspirations du film Sin City.

«Il faut un village pour faire de genre de visuel», s’est félicité l’auteur du clip, Shay n’étant pas présente pour l’évènement.

Artistes masculins de l’année

Surprise aux Victoires de la musique : le rappeur Gazo et le chanteur Vianney ont reçu ex aequo le prix de l'artiste masculin.

C'est le troisième trophée de Vianney aux Victoires. Si un rappeur comme Orelsan, grand public, a déjà récolté 12 Victoires dans sa carrière, Gazo est emblématique des artistes surtout prisés des jeunes audiences. C'est son premier trophée.

L’album de l’année

Zaho de Sagazan, 24 ans, révélation de la chanson, a reçu le prix du meilleur album aux Victoires de la musique, vendredi à La Seine Musicale, salle aux portes de Paris.

Sur un petit nuage avec la sublime "Symphonie des Éclairs" de Zaho de Sagazan (@zahodesagazan) #Victoires2024 pic.twitter.com/gJ3HpK1iCS — France tv (@FranceTV) February 9, 2024

Son premier opus «La symphonie des éclairs», sorti l’année dernière, a fait passer la native de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) des petites salles au Zenith de Paris, programmé à la mi-mars prochaine et déjà complet. Il s'agit de son deuxième trophée de la soirée, après celui de la chanson originale.

Artiste féminine de l’année

Aya Nakamura, 28 ans, a été sacrée artiste féminine aux Victoires de la musique. La grand-messe de la chanson répare ainsi un oubli fâcheux avec cette Franco-Malienne, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, jusqu'ici snobée pour les trophées majeurs.

Cette artiste R'n'B qui cumule 950 millions de vues sur YouTube pour son tube «Djadja» n'avait reçu jusqu'ici qu'une Victoire de l'artiste la plus streamée. Soit une donnée statistique et non une reconnaissance artistique de la part de ses pairs et des professionnels de la filière musicale.

Concert de l’année

Le rappeur belgo-congolais Damso a reçu la Victoire du meilleur concert de l’année, après une série de représentation pour sa tournée QALF, notamment à l’Accor Arena à Paris.

Il affrontait pour cette catégorie, les artiste Shaka Ponk, Pomme et Bigflo & Oli.

Chanson originale

Zaho de Sagazan a remporté la chanson la plus originale de l’année avec son morceau «La symphonie des éclairs».

Particulièrement émue lors de la remise de son prix, la jeune femme de 24 ans a tenu à «remercier infiniment» les votants et son équipe. «Tous les artistes rêvent de toucher le cœur des gens et cette récompense le prouve», a-t-elle déclaré.

Révélation scène

Et ça continue. Zaho de Sagazan est à nouveau récompensée, sa troisième pour le moment, pour le titre de la révélation sur scène.

Révélation féminine

Quatrième victoire pour Zaho de Sagazan, remportant le prix de la révélation féminine de l’année, remis par Zazie.

«Je suis trop contente. Je réalise pas du tout ce qui m’arrive», a affirmé la chanteuse. Elle faisait face à Meryl et Adèle Castillon pour cette catégorie.

Révélation masculine

Rappeur et pianiste, le chanteur Yamê a décroché la Victoire de la révélation masculine de l’année face à Nuit incolore et Aime Simone.

À 30 ans, il s’est notamment hissé à la première place du Top 50 viral monde sur Spotify avec son titre «Bécane».