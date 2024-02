Karate Kid : la saga culte a trouvé l'acteur qui incarnera son héros dans le prochain volet

L’acteur Ben Wang a été choisi pour incarner le nouveau Karaté Kid, aux côtés de Jackie Chan et Ralph Maccio, dans le prochain volet de la saga qui sortira fin 2024.

Sony Pictures a finalement choisi Ben Wang, connu principalement comme la star de la série Disney+ «American Born Chinese», pour jouer dans le prochain volet de la saga «Karaté Kid», a ce lundi soir fait savoir The Hollywood Reporter.

Le studio avait en novembre dernier lancé un casting à l’échelle mondiale, auquel des milliers de jeunes hommes avaient répondu, dont 10.000 en moins de 24 heures, avait rapporté Sony.

Des indiscrets ont confié à THR que «Ben Wang avait livré une audition remarquable qui a démontré son lien profond avec le personnage. Cela a également aidé qu'il parle couramment le mandarin et qu'il soit hautement qualifié dans de nombreuses formes d'arts martiaux, notamment le karaté, le wing chun/kung fu, le gumdo, le kempo et le taekwondo». Des compétences qui, pour certaines, avaient d'ailleurs déjà été mises en valeur dans «American Born Chinese», la série dans laquelle Ben Wang joue au côté de Michelle Yeoh.

Un synopsis encore méconnu

Le nouveau long-métage de la saga culte «Karaté Kid», dont la date de sortie est déjà fixée au 13 décembre 2024, sera réalisé par Jonathan Entwistle («I’m not okay with this», «The End of the F***ing World»). Jackie Chan et Ralph Macchio y reprendront chacun - pour la première fois ensemble dans un même film - leur personnage emblématique.

Pour l'heure, peu de détails sur l'intrigue ont filtré. Toutefois, on sait que le nouvel épisode situera son action sur la côte Est des Etats-Unis, et se concentrera sur un adolescent d'origine chinoise qui trouve force et ligne de conduite grâce aux arts martiaux.