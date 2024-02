«Sussex.com» : Meghan et Harry lancent leur nouveau site Internet et utilisent leur titre de duc et duchesse

Meghan et Harry ont lancé un nouveau site Internet, baptisé Sussex.com, et font usage de leur titre de duc et duchesse, quatre ans après avoir renoncé à leur statut de membre actif de la famille royale.

Du nouveau pour Meghan et Harry. Le couple, exilé aux Etats-Unis depuis 2020, a lancé un nouveau site Internet dimanche regroupant toutes leurs activités philanthropiques, a rapporté la presse britannique. Inaugurée en toute discrétion, cette nouvelle plate-forme baptisée Sussex.com remplace leur site Web Archewell.com, fondation créée par le tandem en 2020.

Et sur cette nouvelle interface, Meghan, 42 ans, et Harry, 39 ans utilisent leur titre de duc et duchesse de Sussex, quatre ans après s’être mis en retrait de la vie de la monarchie britannique. En page d’accueil, le couple a d’ailleurs choisi de qualifier le site de «bureau du prince Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex».

Pour rappel, en 2020, dans leur quête de liberté et leur volonté de ne plus représenter la famille royale, Meghan et Harry avaient renoncé à leurs titres royaux. A l’époque, le palais de Buckingham avait ainsi annoncé dans un communiqué : «Le duc et la duchesse de Sussex n’utiliseront plus leur titre d’altesse royale, étant donné qu’ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale», et qu’«ils ne rempliront plus d’obligations royales».

Déchus uniquement de leur statut d’altesse royale, les parents d’Archie et de Lilibet avaient toutefois conservé leur titre de duc et duchesse de Sussex. Un titre dont ils font usage aujourd’hui pour mettre en valeur l’ensemble de leurs activités, rassemblées sur ce nouveau site Sussex.com.

Toute l'actualité du couple sur une seule plate-forme

Le site met ainsi en avant les biographies du prince Harry, présenté comme «un humanitaire, un vétéran militaire, un défenseur de la santé mentale et un militant environnemental», ayant «consacré sa vie d'adulte à faire avancer des causes qui le passionnent», et celle de son épouse Meghan Markle, qualifiée de «féministe et championne des droits de l'homme et de l'équité entre les sexes».

Il réunit également des informations sur leur fondation Archewell et leur société de production éponyme, leurs mécénats mais aussi sur l'agenda et les actualités d'Harry et de Meghan.

Leur ancien site Sussexroyal.com a, lui aussi, été redirigé vers cette nouvelle plate-forme, souligne par ailleurs la presse britannique.

Ce lancement intervient quelques jours après la venue du prince Harry à Londres pour rencontrer son père, le roi Charles III, après l'annonce de son cancer le 5 février dernier.