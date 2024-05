Royaume-Uni : Charles III et Harry ne se verront pas malgré le passage du prince à Londres

Présent dans la capitale britannique pour les dix ans des Invictus Games, le prince Harry n’aura pas l’occasion de croiser ses proches avant son départ pour le Nigeria. L’agenda du roi Charles III étant «très chargé».

Les tensions au sein de la famille royale ne semblent pas vouloir s’apaiser. Depuis le mardi 7 mai, le prince Harry est de passage sur ses terres natales pour célébrer les dix ans des Invictus Games, une compétition sportive dédiée aux soldats et aux vétérans blessés de guerre.

D’après la presse locale, le duc de Sussex n’aura pas l’occasion de rencontrer sa famille. Selon un représentant du palais de Buckingham qui s’est confié à Harper’s Bazaar «cela ne sera malheureusement pas possible en raison du programme complet de Sa Majesté».

«Le duc de Sussex est bien entendu conscient de l’agenda de son père, de ses engagements et de ses autres priorités, et espère le voir bientôt», précise la source au magazine.

Il viendrait pour «se faire de la publicité»

Depuis son retrait de la famille royale en 2020, les rancœurs persistent entre le prince Harry et ses proches. Des relations qui se sont davantage dégradées lors de la publication de ses mémoires où il décrivait William, son frère aîné, comme colérique, voire violent et dans lesquelles il critiquait Kate et Camilla.

Pourtant, des espoirs de réconciliation sont apparus lorsque le souverain et la princesse de Galles ont annoncé être atteint d’un cancer. Harry s'était d’ailleurs précipité en Angleterre pour soutenir son père, qui a depuis repris ses activités royales.

Interrogé par l'AFP devant Saint-Paul, où une cérémonie religieuse s’est déroulée en l'honneur des Invictus Games, un membre du public a trouvé justifié pour le roi de refuser de voir son fils, estimant qu'Harry «vient juste se faire de la publicité avant d'aller au Nigeria pour prétendre faire partie de la famille royale».

De son côté, Tracy, également présente, se dit «attristée» par la situation et trouve les Windsor «puériles» de l'ignorer, accusant les tabloïds de vouloir encourager les Anglais à détester le prince.