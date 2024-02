Keanu Reeves : l’acteur et son groupe Dogstar seront en concert à Paris en juin 2024

Le groupe de rock alternatif américain Dogstar et son célèbre bassiste, l’acteur Keanu Reeves, seront en concert à Paris en juin 2024.

Le trio de rock alternatif des années 1990 Dogstar – composé du chanteur Bret Domrose, du batteur Rob Mailhouse et du bassiste Keanu Reeves – sera en tournée en Europe cet été.

Le groupe se produira notamment à la Cigale à Paris le 2 juin prochain - il s'agit là pour l'heure de l'unique date française - dans le cadre de cette tournée intitulée «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees», du nom de leur album sorti le 6 octobre 2023 sur leur propre label Dillon Street Records. Un opus dont a notamment été extrait le single «Everything Turns Around et Breach».

Les billets pour la tournée 2024 seront mis en vente à partir de ce jeudi 15 février à 10h.

Né en 1991 au sud de la Californie, Dogstar avait fait un retour remarqué sur le devant de la scène en 2023 au festival de musique BottleRock Napa Valley, plus de 20 ans après sa dernière prestation.

Avant de se séparer au début des années 2000, il avait publié deux albums studio, «Our Little Visionary» et «Happy Ending».

Les dates de la tournée 2024 de Dogstar au Royaume-Uni et en Europe :

30 MAI – Madrid, La Sala Teatro (Espagne)



2 JUIN – Paris, La Cigale (France)



3 – Anvers, Trix (Belgique)



5 – Amsterdam, Melkweg (Pays-Bas)



9 – Luxembourg Ville, Den Atelier (Luxembourg)



11 – Zurich Kaufleuten (Suisse)



15 – Berlin, Columbia Theatre ( Allemagne)



18 – Manchester, New Century Hall (Royaume-Uni)



19 – Londres, Electric Ballroom (Riyaume-Uni)



23 – Brescia, Teatro Del Vittoriale (Italie)



24 – Udine, Château (Italie)



29 – Bologne, Bonsai Garden (Italie)



30 – Turin, Sonic City (Italie)