Keanu Reeves retrouve la scène avec son groupe de grunge Dogstar pour la première fois en 20 ans (VIDEO)

Pour la première fois depuis vingt ans, Keanu Reeves est monté sur scène avec le groupe Dogstar, lors du BottleRock Festival de Napa Valley, en Californie. Un moment à la fois stressant et jouissif pour la star de la saga John Wick.

Une respiration artistique. Cela faisait plus de vingt ans que Keanu Reeves ne s’était plus produit sur scène avec le groupe Dogstar. C’est donc avec un peu d’anxiété, mais aussi beaucoup de plaisir, que le comédien s’est retrouvé ce samedi avec sa guitare basse, pour livrer une performance face au public présent au festival BottleRock de Napa Valley, en Californie.

Selon le site américain du San Francisco Chronicle, Keanu Reeves était nerveux avant le concert. Mais il a pu compter sur le soutien des autres membres du groupe, notamment Robert Mailhouse.

«Il était juste super positif. Il m’a dit ‘Écoute la musique, sois présent dans la chanson, et ça ira tout seul’», a confié la star de la saga cinématographique John Wick. Le groupe a interprété des morceaux de leurs précédents albums datant de 1996 et 2000, ainsi que des titres inédits qui seront présents dans leur nouvel album à venir. Dans un entretien récent avec le site Billboard, Keanu Reeves a expliqué avoir repris contact avec le groupe pendant la pandémie. Une réunion qui leur a permis de se remettre à l’écriture, et de sortir ce nouveau disque.

«Nous avons joué les morceaux de notre catalogue, et après nous n’avons pas pu nous empêcher d’écrire à nouveau. Cela m’avait manqué de jouer ensemble, d’écrire ensemble, de faire des concerts ensemble. Cela m’a toujours manqué. Quand nous avons recommencé à jouer, la sensation était géniale, très positive et créative, et c’est là qu’on s’est dit : ‘Ok, allons-y’», détaille-t-il. Malgré les années d’inactivité, Keanu Reeves n’a jamais abandonné l’idée de reformer le groupe. «C’est un espace que j’aime et que j’ai essayé de protéger», assure-t-il.